Temblor afecta a la zona central: Conoce el epicentro y magnitud del sismo
¿Qué pasó?
La mañana del lunes 1 de junio, a las 07:12 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 30 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 24 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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