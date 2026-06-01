Cyber Day 2026: Estas son las mejores ofertas en zapatillas para el evento

01 jun. 2026 - 08:17 hrs.

El Cyber Day 2026 ya comenzó este lunes con innumerables ofertas en todo tipo de productos, incluyendo tecnología, viajes, vestuario, artículos para el hogar y todo lo que puedas imaginar.

Como siempre, uno de los productos más buscados durante este tipo de eventos son las zapatillas, especialmente porque muchas marcas aprovechan el evento para ofrecer descuentos en modelos deportivos, urbanos y de running.

Ya sea para practicar deporte, cambiar un par desgastado o simplemente renovar el clóset, el Cyber Day suele convertirse en una de las mejores oportunidades del año para encontrar descuentos en calzado de marcas reconocidas.

¿Cómo buscar las mejores ofertas en zapatillas para este Cyber Day?

Una de las novedades de esta edición del Cyber Day es la incorporación de un chatbot con inteligencia artificial en el sitio oficial del evento, herramienta que permite buscar ofertas específicas según el producto que estés buscando.

Para ello, solo debes acceder al sitio web oficial del evento cyber.cl y solicitar a la IA que te ayude a encontrar lo que necesitas, o bien, buscar directamente el producto que quieres según la marca o rubro.

Descuentos de hasta 60%: Las zapatillas más rebajadas del Cyber Day

Algunas de las mejores ofertas en zapatillas que puedes encontrar durante este CyberDay son las siguientes:

50% de descuento en zapatilla Park Lifestyles OG: 29.990 en Puma.

50% de descuento en zapatilla Fairbanks Low Verde. $49.995 en Columbia

51% de descuento en zapatilla UA Surge 4: $26990 en Under Armour

31% de descuento en zapatilla urbana hombre Reebok Court Advance Vulc en Hites.

Court Advance Vulc en Hites. 50% de descuento en zapatilla Ultimashow: $24.990 en Adidas.

39% de descuento en zapatilla Frego3 mujer blanco Diadora: $19.990 en Falabella

60% de descuento en zapatilla hombre Adidas running rojo Galaxy Star 2.0 U: $19.990 en Ripley

49% de descuento en zapatilla Nike Court Vision Low: $37.990 en Nike.

Consejos para aprovechar el Cyber Day

Antes de hacer una compra, una recomendación habitual es comparar precios entre distintas tiendas y revisar el historial de valores de los productos para verificar si los descuentos son reales. Para ello existen plataformas como Knasta, SoloTodo, Descuentos Rata y DescuentoOff, que permiten monitorear la evolución de los precios y encontrar ofertas en distintos comercios.

Asimismo, es importante comprar únicamente a través de sitios oficiales o empresas adheridas al evento, además de revisar las condiciones de despacho, cambios y devoluciones antes de finalizar la compra.

Cabe recordar que este evento encabezado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se extenderá hasta las 23:59 del miércoles 3 de junio.

Todo sobre Cyberday

El Cyber Day 2026 ya comenzó este lunes con innumerables ofertas en todo tipo de productos, incluyendo tecnología, viajes, vestuario, artículos para el hogar y todo lo que puedas imaginar.

Como siempre, uno de los productos más buscados durante este tipo de eventos son las zapatillas, especialmente porque muchas marcas aprovechan el evento para ofrecer descuentos en modelos deportivos, urbanos y de running.

Ya sea para practicar deporte, cambiar un par desgastado o simplemente renovar el clóset, el Cyber Day suele convertirse en una de las mejores oportunidades del año para encontrar descuentos en calzado de marcas reconocidas.

¿Cómo buscar las mejores ofertas en zapatillas para este Cyber Day?

En esta edición del Cyber Day, podrás encontrar un buscador con un chatbot de inteligencia artificial que te puede ayudar a encontrar los mejores descuentos en zapatillas o cualquier otro producto que busques.

Para ello, solo debes acceder al sitio web oficial del evento cyber.cl y solicitar a la IA que te ayude a encontrar lo que necesitas, o bien, buscar directamente el producto que quieres según la marca o rubro.

Las mejores ofertas en zapatillas para este Cyber Day

Algunas de las mejores ofertas en zapatillas que puedes encontrar durante este CyberDay son las siguientes:

50% de descuento en zapatilla Park Lifestyles OG: 29.990 en Puma.

50% de descuento en zapatilla Fairbanks Low Verde. $49995 en Columbia

51% de descuento en zapatilla UA Surge 4: $26990 en Under Armour

31% de descuento en zapatilla urbana hombre Reebok Court Advance Vulc en Hites.

Court Advance Vulc en Hites. 50% de descuento en zapatilla Ultimashow: $24.990 en Adidas.

39% de descuento en zapatilla Frego3 mujer blanco Diadora: $19.990 en Falabella.

60% de descuento en zapatilla hombre Adidas running rojo Galaxy Star 2.0 U: $19.990 en Ripley.

49% de descuento en zapatilla Nike Court Vision Low: $37.990 en Nike.

Consejos para aprovechar el Cyber Day

Antes de hacer una compra, una recomendación habitual es comparar precios entre distintas tiendas y revisar el historial de valores de los productos para verificar si los descuentos son reales. Para ello existen plataformas como Knasta, SoloTodo, Descuentos Rata y DescuentoOff, que permiten monitorear la evolución de los precios y encontrar ofertas en distintos comercios.

Asimismo, es importante comprar únicamente a través de sitios oficiales o empresas adheridas al evento, además de revisar las condiciones de despacho, cambios y devoluciones antes de finalizar la compra.

Cabe recordar que este evento encabezado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se extenderá hasta las 23:59 del miércoles 3 de junio.