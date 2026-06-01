Primera Cuenta Pública del Presidente Kast: ¿A qué hora hablará el Mandatario y cuáles serán los ejes de su discurso?

01 jun. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 1 de junio estará marcado por la primera Cuenta Pública que realizará el Presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional, instancia que se llevará a cabo en el Salón de Honor del Parlamento y donde se espera que el Mandatario haga importantes anuncios en materia de seguridad, economía y otros temas.

Los discursos de años anteriores solían ser largos, cerca de tres horas, pero desde La Moneda avanzaron que la alocución de este año apostará por la síntesis. El énfasis estará en un mensaje directo sobre el estado del país y las prioridades legislativas para los próximos meses.

¿A qué hora hablará el Presidente Kast?

De acuerdo con lo que informó el Gobierno, el Presidente Kast se dirigirá al país a las 12:00 horas de este lunes.

El Plan de Reconstrucción Nacional marcará el corazón económico del mensaje presidencial. La iniciativa, que busca incentivar la inversión y reducir impuestos corporativos, ya superó con éxito su paso por la Cámara de Diputados y ahora inicia su tramitación clave en el Senado.

Sin embargo, el Mandatario deberá tratar también los puntos de tensión con la oposición. El debate sobre el proyecto de Sala Cuna Universal y las fuertes presiones de los partidos oficialistas para dar el beneficio del arresto domiciliario a presos de edad avanzada o con enfermedades terminales fueron algunos de los temas más destacados.

Cortes de tránsito en Valparaíso

Las siguientes vías quedarán sin circulación vehicular durante gran parte de este lunes. Los cortes van desde las 06:30 hasta las 16:00 horas (en algunos casos). Sin embargo, se estima que algunas reposiciones del tránsito podrían suceder a las 14:00 horas, dependiendo del desarrollo de la jornada.

Avenida Pedro Montt, en ambos sentidos, entre avenida Argentina y avenida Francia.

Avenida Argentina, en ambos sentidos, entre las calles Chacabuco e Independencia.

Diego Portales con Acevedo (Cerro Barón): el tránsito será desviado hacia Yolanda, avenida España y avenida Errázuriz.

Hermanos Clark con Santa Lucía (Cerro Barón): corte en ambos sentidos para impedir el paso por la bajada Eloy Alfaro.

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