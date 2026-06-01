La Roja ya arribó a Portugal para amistoso con el equpo de Cristiano Ronaldo: "Hay que pararse de igual a igual contra ellos"

01 jun. 2026 - 10:12 hrs.

La Selección Chilena arribó este lunes 1 de junio a Lisboa, Portugal, para enfrentar este sábado 6 de junio al combinado luso de Cristiano Ronaldo.

Este encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, es el primero de los dos amistosos que la Roja afrontará por la fecha FIFA de junio.

Primeras impresiones del plantel en suelo luso

Tras aterrizar, el volante nacional Felipe Loyola anticipó de manera escueta el cotejo del fin de semana. "Bien, preparándonos para el desafío. Hay que pararse de igual a igual con ellos", expresó el mediocampista del Pisa de Italia en diálogo con radio ADN.

Un "lindo desafío" para los seleccionados

En la misma línea, Gabriel Suazo, lateral que milita en el Sevilla de España, se refirió al partido. El jugador sostuvo que será un "lindo desafío" enfrentar al elenco que encabeza Cristiano Ronaldo, destacando la importancia de comenzar la preparación para el cotejo contra los europeos.

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