Cambio en pago mínimo de tarjeta de crédito: ¿Cuándo comienza a regir?

01 jun. 2026 - 11:00 hrs.

El sobreendeudamiento es uno de los dolores de cabeza más comunes para las familias chilenas. Para frenar esta situación, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la puesta en marcha de la Norma de Carácter General N°537.

Esta medida redefine por completo cómo se calculará el pago mínimo de las tarjetas de crédito en el país, estableciendo un piso regulado para evitar que las deudas se vuelvan eternas.

Si utilizas este plástico como herramienta financiera, la pregunta clave es: ¿cuándo empieza a aplicarse este cambio?

El calendario de implementación: una vigencia gradual

La CMF ha estructurado la aplicación de esta fórmula progresivamente para que tanto los usuarios como las entidades bancarias y emisoras de tarjetas puedan adaptarse sin fricciones severas. El cronograma clave se divide en los siguientes hitos:

Primera etapa de vigencia (4 de junio de 2026)

La norma entra en vigencia oficialmente. En esta fase inicial, las cuotas sin interés se sumarán temporalmente al Monto Financiable (MF). Esto significa que solo el 5% del valor de tus cuotas sin interés se cobrará en el pago mínimo mensual durante este periodo.

Inicio de la transición gradual (diciembre de 2026)

Transcurridos seis meses desde el debut de la norma, las cuotas sin interés comenzarán a migrar hacia el Monto No Financiable (MNF) a una tasa del 25% cada seis meses. Esto elevará de forma paulatina el piso del pago mínimo.

Implementación total (4 de junio de 2028)

Se cumple el plazo final de la transición. A partir de este día, el 100% de las cuotas sin interés, comisiones e intereses deberán ser pagados dentro del pago mínimo, sumado al 5% del remanente de la deuda.

¿En qué consiste la nueva fórmula?

La ley dictamina que el pago mínimo ya no quedará a total criterio de los bancos comerciales. El regulador fijó un piso que se compone de dos factores principales:

100% del Monto No Financiable (MNF): Incluye los intereses del periodo, las comisiones de la tarjeta, cargos operativos y (al término de la gradualidad) las cuotas de compras sin interés.

5% del Monto Financiable (MF): Corresponde a la parte de tu saldo facturado que decides postergar (el remanente revolving).

Por otra parte, y para tener en cuenta, la normativa de la CMF establece un piso. Las instituciones financieras locales pueden exigir un porcentaje mayor si así lo determinan sus políticas de riesgo internas.

Ojo con el uso del pago mínimo

Aunque la CMF busca mitigar el endeudamiento descontrolado obligando a amortizar una porción más real de la deuda, el organismo recordó que recurrir al pago mínimo frecuentemente sigue siendo una alternativa costosa.

Esta opción genera intereses compuestos y estira los plazos de pago, así que la recomendación financiera principal sigue siendo saldar el "monto total facturado" siempre que sea posible.

Con la recolección de datos específicos que la CMF iniciará durante el segundo semestre de este año, se evaluará el impacto real que tendrá este cambio normativo en los bolsillos de los chilenos.

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