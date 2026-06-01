Pavez, previo a la Cuenta Pública: "Vamos a mostrar que la mano cambió desde el 11 de marzo"

01 jun. 2026 - 11:40 hrs.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó declaraciones a los medios en la previa de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, adelantando los ejes del discurso presidencial y llamando a la oposición a alcanzar un acuerdo más amplio en el Senado por el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Tres ejes para la Cuenta Pública en seguridad

Pavez delineó lo que la ciudadanía escuchará hoy del presidente en materia de seguridad.

Primero, "vamos a mostrar que la mano cambió desde el 11 de marzo", dijo el actual vocero. Segundo, añadió, se presentarán logros concretos: operativos policiales, calidad de detenidos, control territorial en Temucuicui, incautación de contrabando y cigarrillos falsos. Y tercero, dijo que habrá anuncios legislativos novedosos, entre los que mencionó el registro único de vándalos.

"Cifras, cambio de mano y anuncios nuevos que van a dar cuenta que las prioridades del presidente en materia de seguridad no han cambiado y están alineados con la ciudadanía", resumió el subsecretario.

Reforma: mayoría frágil pero puertas abiertas

En materia legislativa, Pavez defendió el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional e hizo un llamado explícito al socialismo democrático a mostrar "una actitud distinta" a la que tuvo en la Cámara de Diputados. "Los espacios de conversación están abiertos y hay una muy buena oportunidad de alcanzar un acuerdo", afirmó.

Consultado sobre la declaración del presidente Kast de que bastaba aprobar el proyecto por un voto, el subsecretario fue pragmático. "Lo más importante es que el gobierno apruebe sus proyectos de ley", dijo, aunque aclaró que la preferencia es lograr un respaldo más amplio. "Nos encantaría que fuera parte de un acuerdo, pero si no es así, vamos a hacer valer la mayoría que tiene el gobierno en el Senado", advirtió.

Crítica a la oposición como señal de gestión

Pavez también aprovechó para contrastar la actual administración con el gobierno anterior, apuntando a que sectores de la oposición propiciaron una reforma constitucional que, según dijo, buscaba eliminar la calidad de policía uniformada de Carabineros, se opusieron a la expulsión de migrantes y rechazaron una refundación constitucional. "Eso da cuenta de que lo estamos haciendo muy bien", afirmó.

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