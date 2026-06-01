Senador Daniel Núñez, PC: "Esperaría un tono menos soberbio y una autocrítica del presidente Kast"

01 jun. 2026 - 11:14 hrs.

En la previa de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, el senador del Partido Comunista Daniel Núñez advirtió en entrevista con Meganoticias que el mandatario enfrenta un déficit en su principal promesa de campaña —la seguridad— y que la ciudadanía espera medidas concretas para aliviar el alza en el costo de la vida.

Autocrítica y menos soberbia

Núñez fue directo respecto al tono que espera del discurso presidencial. "Esperaría un tono menos soberbio de lo que hemos visto hasta ahora, que el presidente Kast haga una autocrítica por los errores no forzados que ha tenido su gobierno y que no puede achacarle a la oposición", señaló.

En ese sentido, apuntó a la salida de la exministra de Seguridad como un error que no puede atribuirse al bloque opositor. "Nosotros no somos culpables de haber elegido una mala ministra de seguridad que tuvo que sacar del cargo", afirmó.

El costo de la vida, la urgencia más sentida

El senador subrayó que el principal problema que enfrenta la ciudadanía hoy no es la seguridad, sino la economía doméstica. "En varias encuestas, el primer problema que siente la gente es que la plata no le alcanza para llegar a fin de mes", sostuvo, y llamó al presidente a anunciar medidas concretas al respecto.

"En junio la boleta de la luz va a llegar a 41.000 pesos, el kilo de pan puede llegar a 3.500 pesos. ¿Qué va a hacer el gobierno para aliviar esa situación que afecta enormemente a la familia trabajadora?", cuestionó.

Seguridad: expectativa por el levantamiento del secreto bancario

En materia de seguridad, Núñez sí reconoció una medida concreta que espera ver respaldada por el Ejecutivo: el levantamiento del secreto bancario a narcotraficantes y al crimen organizado, proyecto que según indicó sería votado al día siguiente en el Senado. "Creo que sería un buen paso para quitarle el dinero mal habido a todos esos delincuentes que están tras el narco", sostuvo.

Acusación constitucional contra Grau: "Nació muerta"

Consultado sobre la posibilidad de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por sectores republicanos y libertarios a raíz de las cifras del déficit fiscal presentadas por el ministro Quiroz, Núñez fue tajante.

"No hay economistas renombrados que hayan avalado sus dichos, no hay certeza de que se manipularon cifras. Hay un debate técnico con distintas interpretaciones, pero no veo ningún fundamento para una acusación constitucional", afirmó. Y cerró con una sentencia clara: "Es una acusación constitucional que nació muerta".

Todo sobre Cuenta Pública