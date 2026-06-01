Beatriz Sánchez, previa a la Cuenta Pública de Kast: "Veo un presidente desconectado de lo que está pasando con Chile"

01 jun. 2026 - 10:34 hrs.

En el marco de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional, prevista para este lunes 1 de junio a las 12:00 horas, la senadora del Frente Amplio Beatriz Sánchez advirtió en entrevista con Meganoticias que el mandatario enfrenta una ciudadanía que está "grave para llegar a fin de mes" y cuestionó la prioridad que el gobierno ha puesto en su reforma tributaria.

Sánchez llegó a la entrevista contando impresiones recientes de su semana de trabajo territorial en el Maule, región que representa. Desde Talca, Curicó y Linares, recogió un diagnóstico común: el alza en el precio de los combustibles y los recortes en salud están afectando directamente el bolsillo de las familias.

"A mí me gustaría saber cómo el presidente se hace cargo del problema que tienen los chilenos hoy día para llegar a fin de mes", señaló la senadora a Meganoticias, quien puso como ejemplo el subsidio al transporte: un beneficio que, según dijo, funciona en Santiago pero no ha llegado a regiones, pese a mesas de trabajo realizadas. "La gente en zonas más rurales tiene que decidir si va una vez a la semana o semana por medio al hospital, al consultorio o al supermercado", graficó.

Frente a ese escenario, Sánchez fue directa: "Veo un presidente que está desconectado de lo que está pasando con Chile, y lo que vemos es un anuncio muy insistente de una reforma tributaria gigante que beneficia al 1% más rico de la población".

Reforma tributaria: rechazo si llega sin cambios

Consultada por Meganoticias sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional, que esta semana llega al Senado, la parlamentaria fue categórica respecto a la posición de su sector. "Si el proyecto llega tal como está, vamos a rechazar la idea de legislar", afirmó.

Sánchez cuestionó además la estrategia del Ejecutivo de avanzar con mayorías mínimas, recordando que el propio presidente Kast señaló que ganar por un voto era suficiente. "Un proyecto de esta naturaleza, una reforma tributaria que viene a cambiar Chile por 25 años con la invariabilidad tributaria, si se aprueba por un voto, eso es una aprobación frágil", sostuvo, y llamó a instalar una mesa técnica que incluya propuestas de la oposición.

Sala Cuna Universal: sin mezclar los temas

En cuanto a la posibilidad de avanzar en Sala Cuna Universal de forma paralela como fórmula de acuerdo, Sánchez fue cautelosa. Sostuvo que la iniciativa podría tener respaldo si se tramita con un compromiso claro del Ejecutivo y respetando los acuerdos transversales previos, incluyendo el tema de la cotización. "No mezclaría las cosas", advirtió, y descartó que una Sala Cuna que "desnaturalice" lo acordado anteriormente cuente con su apoyo.

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