Presidente Kast se toma la fotografía oficial junto a su gabinete antes de la Cuenta Pública

01 jun. 2026 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

Pasadas las 11:00 de la mañana de este lunes, el Presidente José Antonio Kast se tomó la fotografía oficial junto a su gabinete, minutos antes de realizar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional.

A diferencia del 11 de marzo, cuando asumió el poder, el Mandatario se tomó la fotografía con 22 ministros, debido a las salidas de las exministras Trinidad Steinert (Seguridad) y Mara Sedini (Vocería de Gobierno).

La periodista de Meganoticias Maribel Retamal relató que los ministros llegaron juntos al Palacio de Cerro Castillo, a excepción del biministro Claudio Alvarado (Interior y vocero de Gobierno), quien alojó en el lugar para preparar junto al Presidente Kast los últimos detalles del discurso.

Luego de la captura fotográfica, los ministros hicieron un saludo a la prensa para luego dirigirse al Congreso Nacional.

¿Qué se espera de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast?

El Plan de Reconstrucción Nacional marcará el corazón económico del mensaje presidencial. La iniciativa, que busca incentivar la inversión y reducir impuestos corporativos, ya superó con éxito su paso por la Cámara de Diputados y ahora inicia su tramitación clave en el Senado.

Sin embargo, el Mandatario deberá tratar también los puntos de tensión con la oposición. El debate sobre el proyecto de Sala Cuna Universal y las fuertes presiones de los partidos oficialistas para dar el beneficio del arresto domiciliario a presos de edad avanzada o con enfermedades terminales serán algunos de los temas más destacados.

Todo sobre Cuenta Pública