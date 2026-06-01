Iván Moreira pide que la Cuenta Pública de Kast se centre en seguridad: "El 50% del discurso debe estar orientado a ese tema"

01 jun. 2026 - 10:54 hrs.

El senador de la UDI Iván Moreira, vicepresidente del Senado, afirmó en entrevista con Mucho Gusto que la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, prevista para este lunes 1 de junio a las 12:00 horas, debe tener a la seguridad como eje central del mensaje, en un contexto que calificó como especialmente delicado tras una noche marcada por una alta actividad delictual.

Seguridad, el mensaje que la ciudadanía espera

"Yo le diría de verdad que el 50% del discurso del presidente debiera estar orientado al tema seguridad", afirmó Moreira, argumentando que la ciudadanía exige resultados concretos y que el mandatario tiene hoy la oportunidad de presentar un plan sólido y claro. "No podemos seguir esperando y no estamos dándole a la ciudadanía satisfacción sobre algo que nosotros ofrecimos", reconoció el parlamentario.

El senador enumeró una serie de proyectos que considera urgentes y que, a su juicio, llevan demasiado tiempo entrampados: la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia de infraestructura crítica, modificaciones al reglamento de uso de la fuerza, cambios al Poder Judicial y al Ministerio Público, la ley de reincidencia, la ley de seguridad municipal y el uso de armamento no letal. "No entiendo por qué no se avanza por esa línea", cuestionó.

Un arranque difícil que obliga a actuar

Moreira reconoció que el gobierno no tuvo el inicio esperado. "No empezamos como queríamos empezar. No pensamos que la situación económica era tan complicada y que los niveles de delincuencia eran mayores", admitió, añadiendo que el crimen organizado ha resultado "prácticamente imposible de abordar" dada su nivel de estructuración.

En ese contexto, el vicepresidente del Senado fue enfático: la Cuenta Pública es el momento para marcar un punto de inflexión. "Hoy día se necesita seguridad, no solamente leyes. Hoy día se tiene que cambiar de una vez por todas el sistema penal en Chile", sentenció.

Pide tiempo, pero reconoce la presión

Pese al tono autocrítico, Moreira pidió a la ciudadanía no apresurar los juicios y dar al gobierno al menos tres meses más antes de una evaluación definitiva. "Es doloroso ver que un presidente que sacó el 59% hoy esté con el 39%. Dennos 3 meses más y van a ver que la evaluación va a ser mejor", cerró.

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