Subsidio DS1 inicia su convocatoria en junio: ¿Qué día puedo postular?

01 jun. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio DS1 es un importante aporte estatal dirigido a las familias de sectores medios que buscan adquirir su primera vivienda. Este beneficio permite comprar una casa o un departamento, ya sea nuevo o usado.

Para participar en este proceso, las personas interesadas deben cumplir con los requisitos socioeconómicos y tener el ahorro mínimo exigido antes de la fecha límite establecida.

¿Desde cuándo puedo postular al Subsidio DS1?

De acuerdo a ChileAtiende, el proceso oficial de postulación se desarrollará durante la segunda quincena de junio de 2026, bajo el siguiente esquema:

Solicitud automática (del 16 al 30 de junio): para quienes postularon al llamado anterior, si no resultaron seleccionados y mantienen intactas sus condiciones socioeconómicas y de ahorro.

para quienes postularon al llamado anterior, si no resultaron seleccionados y mantienen intactas sus condiciones socioeconómicas y de ahorro. Solicitud en línea (del 17 al 30 de junio): a través del sitio web oficial del MINVU. El usuario debe ingresar utilizando su Clave Única.

a través del sitio web oficial del MINVU. El usuario debe ingresar utilizando su Clave Única. Solicitud presencial (del 19 al 30 de junio): en las Oficinas de Atención Presencial del SERVIU o instituciones habilitadas. Es obligatorio reservar día y hora en el portal minvu.cl o llamando al teléfono Minvu Aló (600 901 1111).

¿Cuánto entrega el Subsidio DS1?

El programa permite cofinanciar propiedades cuyos valores máximos varían, dependiendo del tramo seleccionado y de la zona geográfica donde se ubique el inmueble:

De 600 a 700 UF (Tramo 1): para viviendas de hasta 1.100 UF y hasta 1.200 UF en zonas extremas del norte, sur y territorio insular.

para viviendas de hasta 1.100 UF y hasta 1.200 UF en zonas extremas del norte, sur y territorio insular. De 250 a 700 UF (Tramo 2): para viviendas de hasta 1.600 UF y hasta 1.800 UF en zonas extremas.

para viviendas de hasta 1.600 UF y hasta 1.800 UF en zonas extremas. De 250 a 550 UF (Tramo 3): para viviendas de hasta 2.200 UF y hasta 2.600 UF en zonas extremas.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio DS1?

Para ingresar la solicitud en cualquiera de las modalidades, el interesado debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos 18 años y contar con cédula de identidad vigente. Los extranjeros deben presentar residencia definitiva.

La cuenta de ahorro para la vivienda debe registrar una antigüedad mínima de 12 meses, al momento de postular.

Ni el postulante ni su grupo familiar deben ser propietarios de una vivienda o de un sitio con destino habitacional.

Acreditar que el ahorro mínimo esté depositado en la cuenta para la vivienda, a más tardar al último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.

Si postula al Tramo 1, debe pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y tener un ahorro de al menos 30 UF.

Si postula al Tramo 2, debe estar dentro del 80% más vulnerable y tener un ahorro de 40 UF o más.

Si postula al Tramo 3, solo debe estar inscrito en el RSH y tener un ahorro mínimo de 80 UF. Si supera el 90% más vulnerable debe cumplir con el tope de ingresos requerido y contar con una preaprobación de crédito hipotecario.

Los adultos mayores de 60 años que postulen pueden tener una calificación socioeconómica de hasta el 90% más vulnerable.

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