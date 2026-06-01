Video muestra momento en que diputada Parisi entrega carta al Presidente Kast en su llegada al Congreso

01 jun. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

En la antesala de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, una particular situación marcó su arribo al Congreso Nacional durante este lunes 1 de junio.

Mientras el Mandatario saludaba a parlamentarios e invitados antes de ingresar al Salón de Honor, la diputada Zandra Parisi (PDG), hermana del excandidato presidencial Franco Parisi, aprovechó el encuentro para entregarle personalmente una carta.

El momento quedó registrado en la transmisión oficial de la ceremonia. En las imágenes se observa al Presidente Kast acercarse a la parlamentaria para saludarla, instancia en la que ambos intercambiaron algunas palabras durante varios segundos.

La carta que recibió Kast

Tras el breve diálogo, la diputada sacó una carta desde su chaqueta y se la entregó directamente al jefe de Estado. Kast recibió el documento, lo guardó inmediatamente en el bolsillo interior de su chaqueta y continuó su recorrido saludando a las autoridades presentes.

Aunque inicialmente no se conoció el contenido de la misiva, posteriormente trascendió que la carta contenía un mensaje de tono respetuoso y conciliador, en el que la parlamentaria valoró algunas medidas impulsadas por el Gobierno y planteó inquietudes sobre diversos desafíos que enfrenta el país.

En el texto, Parisi expresó sus deseos de éxito para la administración del Mandatario, destacando la importancia del diálogo político y la búsqueda de acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

Reconocimiento a medidas sociales y llamado al diálogo

Entre los puntos abordados en la carta, la diputada agradeció el impulso al proyecto de devolución del IVA para pañales y medicamentos, señalando que "se trata de una medida que beneficiaría especialmente a familias, adultos mayores y personas que enfrentan enfermedades o condiciones permanentes".

Asimismo, manifestó preocupación por materias como la seguridad, la salud y el costo de la vida, enfatizando que las políticas públicas deben responder a las necesidades concretas de las familias chilenas.

"La confianza ciudadana se fortalece cuando existe claridad, cercanía y preocupación genuina por las necesidades reales de las personas", señala parte del documento entregado al Presidente.

La escena generó comentarios entre quienes seguían la transmisión oficial de la Cuenta Pública, ya que recordó un episodio ocurrido durante el cambio de mando presidencial del pasado 11 de marzo, cuando el entonces Presidente Gabriel Boric también entregó una carta a José Antonio Kast.

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