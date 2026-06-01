Los iPhone que bajaron de precio en el Cyber Day 2026: Revisa las mejores ofertas

01 jun. 2026 - 13:26 hrs.

El Cyber Day 2026 ya comenzó y miles de personas buscan aprovechar las ofertas disponibles en distintas categorías, especialmente en tecnología, uno de los rubros más buscados durante este tipo de eventos.

Dentro de los productos más cotizados aparecen los iPhone, que suelen mantener altos precios durante gran parte del año, pero durante el Cyber Day pueden encontrarse con descuentos importantes en diferentes modelos y capacidades de almacenamiento.

Ya sea que estés pensando en renovar tu teléfono, cambiar a un equipo más moderno o ingresar al ecosistema Apple por primera vez, esta puede ser una buena oportunidad para encontrar precios más convenientes en distintas tiendas del país.

Por lo mismo, durante estos días es posible encontrar ofertas tanto en equipos de alta gama como en modelos que siguen siendo muy competitivos para el uso diario y que pueden representar una mejor relación entre precio y calidad.

Las mejores ofertas de iPhone en este Cyber Day

Algunas de las mejores ofertas en celulares iPhone que puedes encontrar durante este CyberDay son las siguientes:

iPhone 17 Pro Max, 256 GB: $1.299.990 en tienda Apple

iPhone 17, 256 GB: $849.000 en Lider

iPhone 17e, 256 GB: $639.990 en MercadoLibre

iPhone 16, 128 GB: $602.385 en MercadoLibre

iPhone 16e, 128 GB: $547.200 en Wom

iPhone 15 Pro, 256 GB: $639.990 en Lider

iPhone 15, 128 GB: $489.960 en Falabella

iPhone 14 reacondicionado, 256 GB: $389.990 en Reuse

¿Cómo saber si una oferta realmente vale la pena?

Antes de comprar, una recomendación habitual es revisar el historial de precios del producto para comprobar si el descuento es real o si el producto tuvo aumentos previos al Cyber Day.

Para ello existen plataformas como Knasta, SoloTodo, Descuentos Rata y DescuentoOff, que permiten monitorear la evolución de los precios y comparar ofertas entre distintos comercios.

¿Hasta cuándo dura el Cyber Day?

El Cyber Day 2026 se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 3 de junio,por lo que aún quedan varios días para comparar modelos, revisar precios y encontrar el iPhone que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

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