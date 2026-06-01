CyberDay 2026: Revisa las mejores ofertas en PlayStation 5

01 jun. 2026 - 14:12 hrs.

El reloj marcó las 00:00 horas de este lunes 1 de junio y arrancó oficialmente el CyberDay 2026 en Chile. Como era de esperarse, la categoría de videojuegos se convirtió de inmediato en una de las más buscadas por los usuarios, con la PlayStation 5 liderando los deseos de la comunidad gamer.

Si te levantaste temprano buscando renovar tu setup, estás de suerte, porque los comercios han liberado las mejores ofertas en consolas, bundles y accesorios.

Las mejores ofertas en PlayStation 5 en el CyberDay 2026

Consola PS5 Digital + Astro Bot y Gran Turismo 7

Para quienes buscan la mejor relación precio-calidad sin acumular cajas de discos físicos, esta opción es imbatible en las primeras horas del evento. El gigante del retail golpeó la mesa con un combo espectacular que incluye la versión digital de la consola junto a dos de los mejores exclusivos de la plataforma (pincha aquí).

Precio Cyber: $549.990 (Ahorro de $230.000 respecto al precio normal)

Consola PlayStation 5 Slim Edición Digital

Si prefieres el diseño estilizado y ultra compacto de la nueva versión Slim sin pagar de más por añadiduras, Ripley amaneció con un fuerte descuento de más del 30% en la consola base. Es ideal si ya tienes una biblioteca digital en mente o planeas contratar PlayStation Plus (haz clic aquí).

Precio Cyber: $509.990 (Con tarjeta del comercio, un 36% de descuento)

Consola PlayStation 5 Slim con Lector de Discos

Para los puristas que aman coleccionar cajas, intercambiar juegos físicos o usar su consola como reproductor Blu-ray 4K, Weplay aplicó una sólida rebaja en el modelo Slim estándar con lector. Un precio excelente para el primer día de ofertas masivas (pulsa aquí).

Precio Cyber: $579.990

Videojuegos Exclusivos de PS5: Astro Bot

Si ya tienes la consola y lo que buscas es expandir tu catálogo, las primeras horas del CyberDay trajeron descuentos notables en títulos recientes. El aclamado juego de plataformas Astro Bot se posiciona como una de las gangas de la mañana (pincha aquí).

Precio Cyber: $42.990 (frente a los $69.990 habituales)

Control Inalámbrico DualSense

El multijugador local nunca pasa de moda. Si necesitas un segundo mando para jugar con amigos o renovar el que venía de fábrica, el periférico estrella de Sony bajó de la barrera de los $60 mil en variantes de colores clásicas y llamativas (haz clic aquí).

Precio Cyber: $59.990 (29% de descuento aproximado)

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