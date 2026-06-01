01 jun. 2026 - 15:00 hrs.

El bono para transportistas es un aporte monetario diseñado para mitigar el impacto del alza de los precios del combustible en la economía interna y en sectores estratégicos del país.

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 21.811, el beneficio estaría destinado a propietarios de vehículos de transporte remunerado y se otorgaría de forma mensual.

El valor de ayuda sería de $100.000 por mes. El aporte no será imponible, ni tributable, ni transferible, y sólo podrá usarse para la compra de combustibles. En el caso de que un propietario tenga más de un vehículo, puede designar a una persona (mero tenedor) para que reciba el beneficio por ese otro automóvil.

¿El bono para transportistas se paga en junio?

El informe oficial estipula que el bono para transportistas se pagará entre abril y septiembre de 2026. El estatuto especifíca que la bonificación se paga desde el mes en el que se postula. En consecuencia, se contempla que no hay pagos retroactivos por concepto de este aporte.

La adjudicación se suele hacer a través del Instituto de Previsión Social (IPS), por medio de un “bolsillo eléctronico“ de la cuenta RUT de BancoEstado.

El beneficio se suspenderá a partir del mes siguiente en que el precio promedio mensual del petróleo Brent esté por debajo de 80 dólares de Estados Unidos. Así lo informó la Comisión Nacional de Energía (CNE), a solicitud del Ministerio de Hacienda.

¿Qué vehículos aplican para esta bonificación?

Los vehículos que aplican para el bono para transportistas son los siguientes:

Taxis y taxis colectivos.

Vehículos de transporte escolar.

Vehículos prestadores de servicios de transporte de pasajeros, entre Arica y Tacna, y que estén en el catastro.

En el caso que un conductor haya reemplazado su taxi o taxi colectivo en el registro después del 24 de marzo de 2026, podrá acceder a la bonificación siempre que el nuevo vehículo esté inscrito al momento de hacer la solicitud.

En este tipo de situaciones, el beneficio se paga desde la fecha de inscripción del nuevo vehículo y solo por el período restante.

Todo sobre Bonos