¿Recibirás el nuevo bono de $30 mil anunciado por Kast?: Así puedes saber en qué tramo del Registro Social de Hogares estás

01 jun. 2026 - 13:45 hrs.

Durante la Cuenta Pública de este lunes, el Presidente José Antonio Kast anunció la creación de un nuevo beneficio destinado a las familias con hijos que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

La medida contempla la entrega de $30.000 por cada niño de entre 0 y 13 años, con el objetivo de ayudar a los hogares a enfrentar los gastos asociados a la crianza y al costo de la vida.

Tras el anuncio, una de las principales dudas es cómo saber si se forma parte del grupo que podría acceder al beneficio, información que se determina a través del Registro Social de Hogares.

¿Cómo saber en qué tramo del Registro Social de Hogares estás?

En caso de que estés inscrito en el RSH, pero no sepas en qué tramo te encuentras, puedes descubrir tu tramo de alguna de las siguientes formas:

Ingresando al sitio web del Registro Social de Hogares a través de la Ventanilla Única Social (haz clic aquí) con tu Clave Única y pinchando el botón "Ir a mi registro".

Llamando al número 800 104 777 , que corresponde al call center de servicios sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y marcar la opción 1.

, que corresponde al call center de servicios sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y marcar la opción 1. Acudiendo a tu municipalidad u oficina de ChileAtiende, donde podrás solicitar tu cartola y realizar las consultas.

Los hogares son clasificados en los siguientes tramos:

Tramo 1: Del 0% al 40%.

Del 0% al 40%. Tramo 2: Del 41% al 50%.

Del 41% al 50%. Tramo 3: Del 51% al 60%.

Del 51% al 60%. Tramo 4: z Del 61% al 70%.

Del 61% al 70%. Tramo 5: Del 71% al 80%.

Del 71% al 80%. Tramo 6: Del 81% al 90%.

Del 81% al 90%. Tramo 7: Del 91% al 100%.

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, el nuevo bono estará dirigido a las familias que formen parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, es decir, hasta el tramo 5.

¿Cómo modificar mi información del Registro Social de Hogares?

En caso de que desees realizar cambios en tu cartola del RSH, debes entrar a tu registro social con tu Clave Única.

Ya dentro de tu cartola, debes ir hacia la pestaña del ámbito que desees modificar. Por ejemplo, si quieres cambiar información de tus ingresos, debes presionar la pestaña "Ingresos" y luego seleccionar el botón "Editar" y seguir los pasos que te indique el sitio.

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