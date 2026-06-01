"Me pareció una falta de respeto": La molestia de Ingrid Cruz tras revelarse su romance oculto con Felipe Camiroaga

01 jun. 2026 - 14:03 hrs.

La discreción siempre ha sido uno de los sellos en la vida personal de Ingrid Cruz. Sin embargo, el pasado de la reconocida actriz de Mega volvió a la palestra pública luego de que una tercera persona del mundo del espectáculo desenterrara un antiguo y breve romance que mantuvo con el recordado animador Felipe Camiroaga.

Tras semanas de especulaciones, la intérprete rompió el silencio y confesó la enorme molestia que le causó ver expuesta su intimidad.

El desahogo de la actriz se dio durante su participación en el programa de entretención Only Friends, emitido por Mega. En el espacio, Cruz se integró al panel y se enfrentó a la denominada "pregunta maldita", en la que no tuvo problemas en abordar con total sinceridad la incomodidad que le generó que este vínculo amoroso saliera a la luz sin su consentimiento.

Las razones de su molestia

Al ser consultada directamente sobre si le había afectado que se supiera del romance a través de terceros, Ingrid Cruz fue categórica. Si bien admitió que se sintió muy ofuscada, aclaró de inmediato que su rabia no nacía de un tema de orgullo personal, sino del profundo respeto que le guarda a la memoria del animador fallecido en 2011.

"Sí, me molestó porque no suelo... Cuando cuento las cosas es porque he estado en pareja, porque he tenido una relación; quiero subir alguna foto, listo, ya pareja... Los pinchazos no los cuento, ¿para qué?", explicó la actriz honestamente, marcando una clara línea entre lo que considera una relación formal pública y los amoríos o encuentros casuales del pasado.

Una falta de respeto a la memoria

Para la actriz, el punto de inflexión y lo que realmente consideró inaceptable fue el hecho de revivir esta historia cuando una de las partes ya no está para defenderse o dar su versión de los hechos. La exposición mediática de un lazo tan privado, tantos años después, le pareció un límite que no se debió cruzar.

"Si no conté antes, ¿por qué lo iba a contar cuando él ya había fallecido? Me parece una falta de respeto. ¿Por qué? Qué lata... No sé, encontré una falta de respeto por él, porque no puede hacer nada", sentenció Cruz, argumentando que le incomoda profundamente que se use el nombre de Camiroaga en dinámicas de farándula dado que él ya no está para dar su opinión.

Con estas declaraciones en Only Friends, Ingrid Cruz cerró un capítulo que le generó amargura, dejando en claro que para ella la lealtad y el respeto hacia quienes ya no están son mucho más importantes que el espectáculo televisivo.

Mira aquí su intervención en Only Friends

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