Bono para Transportistas de $100 mil: ¿Hasta cuándo se pagará?

05 may. 2026 - 09:00 hrs.

Para mitigar el impacto del aumento en el precio de los combustibles, el Estado realiza la entrega del Bono para Transportistas, un apoyo económico de $100.000 al mes que no es imponible ni tributable.

Este beneficio se deposita bajo la modalidad de bolsillo electrónico en la CuentaRUT del beneficiario, quien podrá usarlo solo para la compra de gasolina automotriz, petróleo diésel, GNC o GLP de uso vehicular.

¿Por cuánto tiempo se entrega el Bono para Transportistas?

De acuerdo a ChileAtiende, este aporte se entregará mensualmente entre abril y septiembre de 2026. Los pagos comienzan a realizarse desde el mes en que se realiza la postulación.

Sin embargo, la entrega se interrumpirá si a partir del mes siguiente el precio promedio mensual del petróleo Brent desciende por debajo de los 80 dólares, conforme a lo indicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

¿Cuáles son los requisitos del Bono para Transportistas?

El beneficio se entregará a los conductores que cumplan con los siguientes requerimientos:

Ser propietario, mero tenedor o conductor designado de un taxi, taxi colectivo, transporte escolar o transporte de pasajeros Arica-Tacna.

Estar inscrito al 24 de marzo de 2026 en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros o en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. Deben permanecer inscritos a la fecha del pago.

¿Cómo se solicita el Bono para Transportistas?

El trámite de solicitud se debe realizar en el portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes (postula aquí), aunque el procedimiento puede variar en cada caso:

Si es dueño: debe ingresar con la Clave Única, seleccionar al beneficiario del bono (si tiene más de un vehículo y conductor designado), completar y enviar el formulario.

debe ingresar con la Clave Única, seleccionar al beneficiario del bono (si tiene más de un vehículo y conductor designado), completar y enviar el formulario. Si es conductor designado: lea las instrucciones recibidas al correo electrónico, ingrese al portal de solicitud y suba una fotografía o archivo PDF de la licencia de conducir profesional vigente (legible y por ambos lados).

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