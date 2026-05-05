Temblor en el extremo norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

05 may. 2026 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se registró en la mañana de este martes 5 de mayo en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 09:24 horas.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo a 37 kilómetros al sureste de Putre, en la región de Arica y Parinacota. Además, tuvo una profundidad de 140 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del sismo.

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