"Todavía no logro dimensionar": Joven cuenta la insólita experiencia de enterarse que estaba embarazada en pleno parto en su casa

04 may. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unos días se hizo viral la historia de una joven de 29 años que contó en sus redes sociales cómo se enteró de que estaba embarazada en el momento mismo en que estaba dando a luz en el baño de la casa de sus padres en Contulmo, en la región del Biobío.

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Mauricio Hidalgo, se trasladó a la zona para conversar con Belén González, quien relató a qué se debió que su embarazo pasara desapercibido y cómo fue enterarse de que sería madre justo cuando su hijo Juan Pablo estaba llegando a este mundo.

La operación por la que el embarazo pasó desapercibido

Belén comenzó explicando que tuvo un "embarazo críptico", o sea, uno que "tiene muy pocos síntomas o prácticamente nada, en donde la mujer se da cuenta que está embarazada ya en una etapa muy avanzada o, como en mi caso, cuando recién estaba naciendo".

La joven universitaria contó que en el 2024 se hizo una operación de manga gástrica, en la cual fue "bastante irresponsable" al no cuidar su alimentación o ingerir los suplementos vitamínicos que necesitaba, lo cual hizo que tuviera constantes vómitos.

"Estuve bastante enferma, delicada anímicamente, lo que llevó a que quizá pequeños síntomas que pude haber tenido del embarazo, lo asociaba netamente a mi operación y no a un embarazo como tal", dijo.

La misma causa provocó que su período menstrual fuera bastante irregular. La última vez que tuvo uno fue en mayo de 2025, pero después volvió unas dos o tres veces ya estando embarazada: "Entonces, cuando volvió a cortarse, no tuve ninguna sospecha de que podía ser un posible embarazo".

El shock del día lunes 12 de enero

El pequeño Juan Pablo llegó a este mundo el lunes 12 de enero de este año, cuando Belén se preparaba para acompañar a su padre a una visita al doctor. Por esto, fue al baño después de tomar desayuno, pero "esas necesidades se transformaron en un dolor bastante fuerte, sobre todo de espalda, que no estaba entendiendo".

Ante los intensos dolores y el abundante sangrado, la joven dijo que empezó a "sentir un poco de shock, un poco de miedo", por lo que le pidió a su padre que fuera a buscar a su mamá, quien en esos momentos no estaba en la casa.

"Cuando llegó ella a la casa, yo recién empecé como con el trabajo de parto, empecé a pujar, a pujar, a pujar", relató al explicar que fue su madre la primera en darse cuenta de que pronto estaría por nacer un bebé.

Su madre le dijo a Belén que descansara en la pieza del matrimonio mientras el padre fue a buscar la ambulancia al hospital que estaba a poca distancia, pero "cuando intento caminar hacia la pieza, no pude dar ningún paso y sentí que ya venía Juan Pablo en camino, o sea, que ya estaba a punto de salir. Así que Juan Pablo cae al piso prácticamente porque no logré llegar a la pieza".

La joven dijo que en ese momento vio a su bebé de espaldas, pero que no quiso verlo inmediatamente, porque "mi shock no fue por pensar en que iba a ser mamá o me estaba convirtiendo en mamá, sino que entendiendo que sí era una guagüita y yo no había tenido ningún cuidado en nueve meses, mi bebé podía estar enfermo".

"Fue tanto mi shock, que yo tengo muy pocos recuerdos de cuando llegó la ambulancia, o de cómo me subí, o quién se llevó a mi hijo, hasta cuando ya en el hospital me sacan la placenta (...) Ahí fue cuando empecé a entender de a poco y más calmada que lo que había pasado era que yo me había convertido en mamá y que lo que había tenido era un hijo", reveló.

Pese a sus miedos, Juan Pablo nació completamente sano, pesó 3 kilos 100 gramos y midió 46 cm. "Cuando lo vi por primera vez, a pesar de lo shockeada que yo estaba en ese momento, fue muy bonito porque, la verdad, a Juan Pablo lo vi y lo encontré lindo, esa fue mi primera impresión", contó sobre su bebé.

"Todavía no logro dimensionar todo lo que pude haber sentido en ese momento. Sé que fueron millones de cosas, pero nunca nada malo", dijo Belén González sobre su insólita experiencia que califica como "una sensación divertida, agradable y bonita al mismo tiempo".

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