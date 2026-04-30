El mate sigue ganando terreno: Conoce los beneficios de esta bebida

30 abr. 2026 - 08:53 hrs.

El 1 de mayo se celebra en Chile y en gran parte del mundo el Día de los Trabajadores, una fecha que conmemora la evolución del mundo laboral y los derechos conquistados por generaciones de trabajadores. Este 2026 el feriado cae en viernes, lo que convierte la jornada en una oportunidad de descanso prolongado para muchos. Sin embargo, antes de llegar a ese respiro, la rutina de oficina continúa su curso, y cada vez más chilenos han encontrado en el mate un aliado para sobrellevar mejor sus horas de trabajo.

La bebida, de profunda tradición en países como Argentina, Uruguay y Paraguay, ha ido ganando terreno en Chile durante los últimos años. Lo que antes era una costumbre casi exclusiva de quienes tenían vínculos familiares o culturales con el Río de la Plata, hoy se ha extendido a jóvenes profesionales y trabajadores que lo han incorporado a su día a día. Marcas como CBSé, yerbatera argentina con casi medio siglo de historia y fuerte presencia en el mercado chileno, dan cuenta de este fenómeno: su consumo sigue creciendo especialmente entre la población más joven.

Beneficios del mate

Uno de los principales atractivos del mate para quienes trabajan largas jornadas es su efecto energizante. La yerba mate contiene xantinas, entre ellas cafeína, teobromina y teofilina, compuestos bioactivos que estimulan el sistema nervioso central y favorecen la actividad mental. A diferencia del café, cuyo efecto suele ser más brusco, el mate tiende a proporcionar una energía más sostenida y gradual, lo que lo convierte en una alternativa valorada por quienes buscan mantenerse alertas sin las oscilaciones típicas de otras bebidas con cafeína.

Además de activar el estado de alerta, el mate contribuye a disminuir el estrés, aumentar la concentración y evitar la somnolencia. También se le atribuye un rol positivo sobre la motivación, ayudando a superar el desgano que suele aparecer en los momentos más críticos de la jornada. Para quienes optan por variedades saborizadas como las que incorporan guaraná, el efecto estimulante se potencia: las semillas de este fruto pueden contener hasta un 7% más de cafeína que otras plantas, lo que lo convierte en una opción especialmente revitalizadora para el trabajo.

Una bebida social

Más allá de sus efectos sobre el rendimiento individual, el mate también cumple una función social dentro del ambiente laboral. La tradición de la ronda matera, en la que una misma calabaza circula entre varios compañeros, genera instancias de conversación y conexión que van más allá del trabajo. Según Carolina Valeria, Gerenta de Marketing y Comunicaciones de CBSé, estas rondas habían caído en desuso durante la pandemia, pero han regresado con fuerza a las oficinas, impulsadas en buena medida por el entusiasmo de las generaciones más jóvenes.

Ese componente de sociabilidad no es un detalle menor. En entornos donde el trabajo en equipo y las relaciones entre pares son fundamentales para el buen clima organizacional, compartir un mate puede convertirse en un pequeño ritual que fortalece vínculos. El intercambio sobre preferencias, sabores o formas de cebar puede derivar en conversaciones más amplias, favoreciendo tanto el compañerismo como el networking informal dentro de la oficina.

En un contexto laboral que sigue adaptando sus hábitos tras los cambios acelerados de los últimos años, el mate emerge como una práctica que combina bienestar, rendimiento y conexión humana. Lejos de ser una moda pasajera, su arraigo cultural y sus propiedades concretas lo posicionan como un compañero de trabajo con mucho por ofrecer. Este Día de los Trabajadores, quienes ya lo toman tienen un buen motivo para seguir haciéndolo, y quienes aún no lo han probado, quizás sea una buena ocasión para comenzar.

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