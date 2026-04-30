¿Estas sin trabajo?: Revisa los requisitos para cobrar el seguro de Cesantía

30 abr. 2026 - 16:30 hrs.

El seguro de cesantía es un recurso de valor para los trabajadores que ven suspendidas sus actividades laborales y requieren ingresos en función de su estabilidad económica mientras se regulariza su situación.

Este fondo está a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que sirve como protección en caso de que un afiliado se quede sin empleo.

De acuerdo con ChileAtiende, la norma aplica si el contrato se rige por el Código del Trabajo o el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública. También funciona para trabajadores de casa particular.

La financiación de este dinero deriva del 3% de las remuneraciones imponibles de cada afiliado a la AFC y va a una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Quienes quedan cesante pueden retirar los fondos en giros mensuales.

Revisa los requisitos para cobrar el seguro de Cesantía

Para cobrar el seguro de Cesantía es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar la cesantía con documentos como finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo y certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

con documentos como finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo y certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial. Contar con un mínimo de cotizaciones pagadas . Por contrato indefinido hay que tener al menos 10 cotizaciones mensuales y por contrato a plazo fijo o por obra, faena o servicio determinado se necesitan al menos 5 cotizaciones mensuales.

un . Por contrato indefinido hay que tener al menos 10 cotizaciones mensuales y por contrato a plazo fijo o por obra, faena o servicio determinado se necesitan al menos 5 cotizaciones mensuales. En caso de jornadas parciales, junto al documento que pone término a la relación de trabajo hay que presentar el contrato para verificar las horas pactadas.

Alternativas al cobro del seguro de Cesantía

Si no se tienen fondos acumulados en la CIC, se puede recurrir al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), siempre que se cumplas con las causales de término y el mínimo de cotizaciones requeridas.

En el caso de que no se reúnan los requisitos para acceder al seguro, está la opción de solicitar el Subsidio de Cesantía, pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS) o por las cajas de compensación.

Todo sobre Seguro de Cesantía