Histórica incautación de drogas en el norte: Decomiso de más de 4,6 toneladas es el segundo más grande de Chile

30 abr. 2026 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo en la ciudad de Calama marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico luego de concretarse la incautación de más de 4,6 toneladas de droga, en lo que se posiciona como el segundo decomiso más grande en la historia de Chile.

El procedimiento permitió sacar de circulación un total de 4.695 kilos de marihuana y 64 litros 800 mililitros de ketamina líquida, lo que equivale a más de 14 millones de dosis de marihuana y 273 mil dosis de ketamina. El avalúo total de la droga supera los $55 mil millones de pesos.

La investigación, desarrollada por el OS7 de la Prefectura de El Loa en coordinación con la Fiscalía Regional, permitió detectar un punto de acopio de droga que tenía como destino la zona centro-sur del país.

Autoridades del norte destacan labor de Carabineros

El jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, general Cristián Montre, destacó la magnitud del operativo, asegurando que se trata del procedimiento más importante en materia de incautación de drogas desde la Reforma Procesal Penal.

“Como Carabineros estamos tremendamente orgullosos, porque estamos cerrando nuestro mes de aniversario con el procedimiento más importante del país (...) estamos frente a un momento histórico para el país”, afirmó.

Por su parte, el Fiscal Regional Juan Castro Bekios valoró el trabajo conjunto, destacando que "se trató de una investigación de largo aliento que permitió desarticular a una organización criminal de origen colombiano mediante técnicas especializadas".

Asimismo, confirmó que hay cuatro imputados: 3 de ellos de nacionalidad colombiana y un boliviano, quienes fueron formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos.

Así operaba la organización criminal

Según investigaciones, los antisociales utilizaban un método sofisticado para el transporte de la droga, ocultándola en un camión cisterna con el objetivo de evadir controles policiales. Sin embargo, el trabajo en conjunto permitió detectar la maniobra y frustrar el traslado.

Finalmente, las autoridades subrayaron que este decomiso corresponde a la incautación individual más grande registrada desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en Chile, reafirmando la estrategia de combate al narcotráfico basada en investigación, despliegue operativo y presencia territorial.