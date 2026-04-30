Proyectan nueva alza en el precio de los combustibles para mayo: ¿Cuánto subirán las bencinas?

30 abr. 2026 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

Tras los históricos ajustes de marzo, nuevas proyecciones económicas indican que el costo de los combustibles volverá a sufrir una alza en el mes de mayo en Chile, lo que se transformaría en un nuevo problema para el bolsillo los automovilistas.

De acuerdo con los análisis de expertos y el comportamiento del mercado internacional, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) enfrentará un nuevo desafío, lo que se traducirá en un golpe directo al presupuesto de quienes dependen del automóvil para sus traslados diarios.

¿Por qué subirá la bencina nuevamente?

El escenario actual está marcado por una "tormenta perfecta" de factores externos e internos que empujan los valores al alza:

Dólar persistente: El tipo de cambio en Chile se ha mantenido en niveles elevados, lo que encarece directamente la importación de crudo.

Petróleo al alza: Los conflictos en el Medio Oriente han mantenido el valor del barril Brent en niveles de incertidumbre, afectando los precios de paridad de importación.

Funcionamiento del Mepco: El sistema que suaviza las alzas en el país está procesando los remanentes de las variaciones internacionales, lo que obliga a ajustes periódicos cada tres semanas.

El impacto en el bolsillo: Se proyectan $35 adicionales por litro

Las estimaciones más recientes de Clapes UC y otros centros de estudios económicos coinciden en que, para la primera semana de mayo, el incremento en las gasolinas de 93 y 97 octanos sería de $35 por litro.

Este ajuste se sumaría a la compleja situación inflacionaria que atraviesa el país, donde el IPC de abril ya se proyecta por encima de las metas anuales, impulsado en gran medida por los costos energéticos y de transporte.

Recomendaciones para los consumidores

Ante este inminente cambio de precios que se aplicaría el próximo jueves, los especialistas sugieren:

Planificar la carga: Llenar el estanque antes de que entre en vigencia el nuevo reporte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Uso de aplicaciones: Utilizar herramientas como "Bencina en Línea" de la Comisión Nacional de Energía para localizar las estaciones de servicio con los precios más competitivos en su comuna.

Conducción eficiente: Evitar aceleraciones bruscas y mantener la presión adecuada de los neumáticos puede ayudar a reducir el consumo de combustible hasta en un 10%.

Este nuevo incremento de $35 representa un desafío adicional para la clase media y los sectores productivos, quienes ven cómo el costo de la vida continúa su escalada en este primer semestre de 2026.

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