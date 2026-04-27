Grupo de Política Monetaria aconseja al Banco Central mantener la tasa: ¿Qué dicen los expertos?

27 abr. 2026 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Grupo de Política Monetaria (GPM) sugirió al Banco Central mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, en la antesala de la tercera reunión del año, encabezada por su presidenta, Rosanna Costa.

Según publica Emol, los integrantes del grupo -Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Humberto Martínez, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman- advirtieron que el escenario internacional sigue tensionado por el conflicto en Medio Oriente.

“Aunque la tregua entre Estados Unidos e Irán moderó parte del shock inicial, los precios energéticos permanecen por sobre sus niveles previos y sugieren un encarecimiento del petróleo más persistente de lo anticipado. Esto ha presionado al alza la inflación en las principales economías y reducido el espacio para nuevos recortes de tasa”, señalaron.

Inflación local y combustibles

En el plano interno, los economistas destacaron que el IPC de marzo sorprendió al alza: “La inflación por su parte ya comenzó a recoger parte del shock a los precios del combustible. El IPC de marzo registró un alza mensual de 1%, llevando la inflación anual desde 2,4% en febrero a 2,8%, con incidencias relevantes del transporte -impulsado por un alza de 8,2% en las gasolinas- y la educación”.

También subrayaron el impacto del Mepco: “Dado que el cambio ocurrió en la última semana del mes, el traspaso pleno se reflejará con mayor fuerza en abril”, precisaron, mencionando alzas de hasta $370 por litro en gasolinas y $580 en diésel.

Pese a las presiones, el GPM sostuvo que las expectativas de inflación a dos años se mantienen cerca de la meta del 3%. Sin embargo, advirtieron que “la magnitud y persistencia del shock energético, junto con sus posibles efectos de segunda vuelta, requerían un monitoreo estrecho”.

En síntesis, afirmaron: “El escenario combina un shock en el precio de los combustibles persistente que eleva la inflación de corto plazo y reduce el espacio de política monetaria a nivel global, una actividad local que ha comenzado el año más débil de lo anticipado y una trayectoria de precios internos que se prevé que se aleje de la meta al menos transitoriamente en respuesta al shock”.

Perspectivas a futuro

El grupo reiteró su recomendación de mantener la tasa en abril y enfatizó la cautela: “La trayectoria futura de la TPM requerirá una evaluación cuidadosa, reunión a reunión, del grado de persistencia de los efectos inflacionarios del shock energético y de la evolución de la actividad local”.

Eugenia Andreasen recalcó la incertidumbre: “Creo que efectivamente esta señal de cautela justamente marca que es muy difícil pensar cualquier tipo de movimiento… no resulta obvio cuál podría ser la respuesta óptima en términos de política monetaria”.

Agregó que “todavía es difícil de dimensionar (…) no sabemos si hasta… en cuándo va a seguir esta reducción de este shock, que igual tiene una magnitud muy grande”.

Juan Pablo Medina complementó: “Ahora el escenario es diferente por varias razones… no es tan fácil moverse tan marcadamente en una dirección”. Subrayó que las decisiones estarán condicionadas por la evolución de la inflación, la actividad y la demanda: “Las acciones de política (…) van a estar más condicionadas a una contingencia de cómo va a ir desarrollándose la inflación hacia adelante, junto con la actividad y demanda”.

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