Meteorología emite avisos por sistema frontal en cuatro regiones: Dejará hasta 45 mm de lluvias y rachas de viento de 80 km/h

26 abr. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo" y otro de "viento normal a moderado" que afectarán a zonas de cuatro regiones del país.

45 mm de lluvias "en corto período de tiempo"

El aviso de lluvias "en corto período de tiempo" se origina en un sistema frontal que afectará entre la madrugada y la mañana del martes 28 de abril a diferentes sectores de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Región de Los Ríos

Litoral: 20-40 mm .

. Cordillera Costa: 20-45 mm .

. Precordillera: 20-40 mm.

Región de Los Lagos

Litoral: 20-45 mm .

. Cordillera Costa: 20-45 mm.

Rachas de viento de hasta 80 km/h

Entre la madrugada y la tarde del mismo martes 28 de abril, este sistema frontal afectará también con rachas de viento de hasta 80 km/h a sectores de La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

Región de La Araucanía

Litoral: 46-60 km/h .

. Valle: 25-40/racha 60 km/h .

. Cordillera: 40-60/racha 80 km/h.

Región de Los Lagos

Cordillera: 40-60/racha 80 km/h .

. Chiloé: 40-60/racha 70 km/h .

. Litoral Interior: 40-60/racha 70 km/h.

Región de Aysén

Insular Norte: 40-60/racha 80 km/h.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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