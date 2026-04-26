"Desarrollo de tormentas de arena": Meteorología emite alerta por viento en sector de una región del país

26 abr. 2026 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" que afectará a zona de una región del país.

¿Dónde se producirá el fenómeno?

La alerta responde a la condición sinóptica de "corriente de chorro", que estará presente desde el lunes 27 de abril y hasta la madrugada del martes 28.

La zona afectada será la cordillera de la región de Antofagasta, específicamente en el sector de Puna. Según lo reportado por la entidad, se prevé el “desarrollo de tormentas de arena”.

En cuanto a la intensidad del viento, se reportó que tanto el lunes como el martes irá entre los 80 y 100 Km/h.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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