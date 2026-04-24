Fuerte temblor sacude a la zona norte: Revisa la magnitud del sismo

24 abr. 2026 - 09:58 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 5,2 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 09:49 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noreste de Carrizal Bajo, a 26 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.