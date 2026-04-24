Fuerte temblor sacude a la zona norte: Revisa la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 5,2 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 09:49 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noreste de Carrizal Bajo, a 26 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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