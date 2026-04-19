Universidad Católica del Norte suspende clases presenciales en Antofagasta tras encontrar amenaza escrita

19 abr. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

La Universidad Católica del Norte (UCN) informó que suspenderá las clases de forma presencial en su sede de Antofagasta, debido a una presunta amenaza de acciones violentas, que se realizarían durante la jornada del lunes 20 de abril.

"Las labores docentes se realizarán en modalidad virtual, mientras que las evaluaciones podrán ser reprogramadas o realizadas en este mismo formato, según decisión de cada Unidad Académica. Del mismo modo, las funciones administrativas se desarrollarán bajo modalidad de teletrabajo", señaló la casa de estudios a través de un comunicado.

¿Qué se sabe sobre la amenaza en la UCN de Antofagasta?

La amenaza corresponde a un rayado que se encontró al interior del campus Antofagasta el viernes 17 de abril. Producto de la situación, la UCN resolvió suspender las clases y funciones administrativas de forma presencial, con el fin de resguardar a la comunidad.

El hecho fue denunciado a Carabineros y desde la UCN recalcaron que "la Fiscalía será la entidad encargada de definir el procedimiento de investigación a seguir".

"Hacemos un llamado a toda la comunidad a mantener la calma y evitar la difusión de rumores o información no verificada. Cualquier actualización relevante será comunicada en forma oportuna a través de los canales oficiales de la universidad", recalcó la casa de estudios.

Por último, la UCN enfatizó que "la protección de la comunidad es prioritaria, por lo que manifestamos nuestro enérgico rechazo a cualquier forma de amedrentamiento y se agotarán todas las instancias administrativas y judiciales para que este tipo de conductas sean sancionadas acorde a la normativa legal vigente".

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