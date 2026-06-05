"Me hacen eso a mí, yo estaría preso": La furia de José Antonio Neme por fierro desprendido en autopista

05 jun. 2026 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

José Antonio Neme no se guardó nada en el matinal Mucho Gusto, y expresó toda su indignación por una estructura metálica que se desprendió y dejó el pasado jueves a varios vehículos dañados en la autopista Costanera Norte, en dirección a Las Condes.

Lo que comenzó como un trayecto habitual terminó con parabrisas destruidos, techos deformados y conductores intentando entender qué había ocurrido.

Según información preliminar, todo se habría originado luego del paso de un camión de gran altura, el que habría provocado el desprendimiento del fierro. Los registros grabados por automovilistas y testigos muestran la magnitud del incidente: una estructura metálica que permanecía en plena vía, mientras distintos vehículos resultaban dañados al no alcanzar a advertir el obstáculo.

De acuerdo con Carabineros, fueron al menos 11 los automóviles afectados. Además, un inspector de la Municipalidad de Las Condes resultó involucrado en el hecho y fue llevado a un centro de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), aunque no presentó lesiones.

“La sacaron súper barata”

Las imágenes del accidente rápidamente llegaron al matinal Mucho Gusto, donde José Antonio Neme reaccionó con evidente molestia al revisar lo ocurrido y escuchar el relato de los afectados.

“Aquí se podría haber muerto una persona. O sea, la sacaron súper barata. Que la autopista se dé con una piedra en los dientes que no se murió alguien”, expresó.

El periodista también apuntó a lo inesperado de una situación como esta dentro de una autopista, donde, según planteó, los conductores no circulan bajo una lógica de alerta constante.

“Uno viene a una velocidad mayor a la que utiliza en una calle interior. Vienes atento a las condiciones, pero no hay una disposición de alerta. En una autopista uno asume que hay una planicie expedita. Entonces, uno sube la velocidad y es algo que no puede anticipar”, afirmó, y agregó que le parecía “un milagro” que ninguno de los involucrados perdiera el control del automóvil tras el impacto.

“No todo valor se rentabiliza en plata”

El relato tomó otro tono cuando Paola Quevedo, una de las personas afectadas, contó que desde la autopista no se han hecho responsables y que le indicaron después de lo ocurrido que ella debía enviar un correo electrónico con la patente del vehículo y esperar una respuesta, sin claridad sobre plazos.

“Entonces, igual estamos como súper a la deriva, sin saber si nos van a responder realmente o no, porque para ellos es muy normal que les lleguen correos constantemente, diariamente”, comentó.

La situación abrió una de las reflexiones más duras de Neme, quien cuestionó el servicio postventa en Chile.

“Todos los servicios de postventa en Chile, porque este es un servicio que uno paga, son la misma miopía de porquería pequeña”, sostuvo.

Luego profundizó en su crítica y aseguró que, más allá de determinar quién tiene la responsabilidad final del hecho, la concesionaria debería responder de inmediato a quienes sufrieron daños.

“Lo que la autopista debería hacer es que los usuarios confíen en la autopista. Para una autopista que gana plata, reparar estos autos es absolutamente marginal”, señaló.

En medio de ese análisis, dejó una frase que terminó marcando gran parte de su descargo: “No todo valor se rentabiliza en plata. El valor de que el cliente se vaya feliz es enorme”.

“A la hora que me hacen eso a mí, estaría preso”

La indignación del periodista aumentó cuando Ximena González, otra de las afectadas, relató lo ocurrido después del accidente. Según contó, tras retirar su automóvil con un grúa, fue trasladada hasta una calle aledaña y quedó sola resolviendo cómo continuar. De hecho, dijeron que contactara a su seguro para que se hiciera cargo.

“A mí me sacaron a Tupungato con Padre Hurtado. Me dejaron ahí en despoblado. Imagínate, enfrentas un accidente que dispone tu vida y te dejan botada, literal, en una calle aledaña”, relató.

El testimonio emocionó a la mujer, quien incluso rompió en llanto al recordar lo vivido, lo que provocó una fuerte reacción de Neme.

“Den gracias de que se pone a llorar y que no rompe la cámara, porque a la hora en que me hacen eso a mí, yo estaría preso”, lanzó.

El animador también cuestionó que a los afectados se les sugiriera activar sus propios seguros.

“Yo hago la denuncia a mi seguro y después me suben la póliza, porque así funciona este país. Entonces, después del trimestre siguiente, la prima sube y yo tengo que asumir ese costo. Váyanse a la punta del carajo”, criticó.

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