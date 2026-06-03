Estos son todos los bonos para mujeres que se pagan en junio

03 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Con la llegada de junio, el Estado mantiene vigentes diversas ayudas económicas diseñadas con enfoque de género. Estos beneficios buscan mitigar las brechas salariales, apoyar la maternidad y complementar los ingresos de las jefas de hogar, trabajadoras y adultas mayores más vulnerables del país.

A continuación, te presentamos el detalle de los aportes destinados a las mujeres que registran transferencias o pagos durante este periodo.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer, gestionado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), es un beneficio clave que incentiva la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral formal. Para aquellas beneficiarias que postularon en febrero de 2026 y cuya postulación fue aprobada en mayo, junio marca el inicio oficial de su esquema de pagos mensuales.

Este incentivo se calcula según los ingresos brutos de la trabajadora, otorgando montos máximos que rondan los $44.157 mensuales para los tramos con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Sus requisitos obligatorios son:

Tener entre 25 años y 59 años con 11 meses de edad.

Trabajar de manera dependiente o independiente con las cotizaciones previsionales al día.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).

Registrar una renta bruta mensual inferior a los límites establecidos por el SENCE para el año en curso.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Conocido popularmente como Bono Dueña de Casa, este aporte monetario se entrega de forma mensual durante un periodo continuo de 24 meses. Aunque está destinado a las familias, la ley prioriza directamente a las mujeres jefas de hogar o dueñas de casa para la recepción y cobro del dinero.

Las beneficiarias que se encuentren activas en el programa recibirán de manera automática su depósito durante junio, con montos escalonados que varían entre los $11.864 y los $24.523 mensuales, dependiendo del tramo de ejecución en el que se encuentre su plan familiar.

Sus requisitos obligatorios son:

No requiere postulación directa; se asigna automáticamente a las familias usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Haber aceptado formalmente la invitación a participar en alguno de los programas del sistema (tales como Familias, Vínculos, Calle o Abriendo Caminos).

Firmar la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención correspondiente junto al gestor familiar.

Asignación Maternal

Este subsidio estatal está enfocado en proteger el bienestar económico de las mujeres trabajadoras que se encuentran en etapa de gestación, así como también a los trabajadores cuyas cónyuges estén embarazadas y sean causantes de asignación.

El beneficio se paga de manera retroactiva por todo el periodo de embarazo una vez que la beneficiaria alcanza el quinto mes de gestación.

Quienes cumplan con la acreditación correspondiente verán reflejado el pago mensual en sus liquidaciones de sueldo de junio, con un valor que varía en función de los ingresos percibidos.

Sus requisitos obligatorios son:

Ser trabajadora dependiente o independiente que cotice en el sistema previsional, o bien ser carga familiar activa de un trabajador contratado.

Haber alcanzado o superado los 5 meses de embarazo.

Presentar el certificado médico de gestación ante el organismo previsional correspondiente (como el IPS o una Caja de Compensación) para autorizar los pagos.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es una bonificación económica que busca incrementar de manera permanente los fondos de pensiones de las mujeres mayores de edad.

El beneficio genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento de cada hijo vivo o adoptado. Si bien el trámite de solicitud se puede realizar de manera continua durante todo el año, aquellas madres que cumplan la edad legal de jubilación y comiencen a percibir su pensión en junio de 2026, recibirán el monto acumulado del bono integrado directamente en su liquidación mensual de jubilación.

Sus requisitos obligatorios son:

Ser madre biológica o adoptiva de hijos nacidos vivos o adoptados.

Tener 65 años o más de edad.

Estar pensionada bajo los regímenes vigentes (AFP, compañías de seguros o beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal).

Residir en el territorio chileno por un periodo de al menos 20 años (continuos o discontinuos).

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