Anuncio de bono de $30 mil por hijo: Revisa el millonario gasto fiscal que implicaría entregar el beneficio

02 jun. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los anuncios que marcó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast fue la creación de un Bono por Hijo de $30 mil, beneficio extraordinario destinado a apoyar a las familias más vulnerables ante el aumento del costo de la vida y el alza en el precio de los combustibles.

Sin embargo, además de quiénes podrán acceder al aporte, uno de los aspectos que más atención ha generado es el costo que tendrá para las arcas fiscales.

¿Cuánto le costará al Gobierno?

Según informó Emol y de acuerdo con estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda, el bono tendría un costo fiscal cercano a los US$100 millones, equivalente a aproximadamente $88.878 millones.

La cifra considera la entrega de un pago único de $30.000 a las familias por cada niño o niña, alcanzando potencialmente a cerca de 2,3 millones de menores de edad en todo el país.

¿Quiénes recibirán el Bono por Hijo?

De acuerdo con lo explicado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, el beneficio estará dirigido a hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

El aporte será entregado por una sola vez y podrán acceder los padres, madres o tutores de niños y niñas de entre 0 y 13 años.

Tras la Cuenta Pública, la secretaria de Estado defendió la medida y destacó su impacto en las familias.

"Es una ayuda de una vez de 30.000 pesos por niño, y consideramos que es algo positivo, porque hoy día tenemos una deuda con la infancia, tenemos una deuda también con apoyar a quienes están criando, a las madres, a los padres", señaló.

¿Cuánto dinero podría recibir cada familia?

El monto dependerá de la cantidad de hijos que cumplan con los requisitos establecidos.

Por ejemplo, una familia con dos niños dentro del tramo etario considerado podría recibir un total de $60.000, mientras que una con tres hijos podría acceder a $90.000.

Todo ello, siempre que el hogar pertenezca al 80% más vulnerable del RSH, requisito central para acceder al beneficio.

El Bono de $30 mil por hijo forma parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar el impacto económico que han generado los mayores costos de transporte y combustibles sobre los presupuestos familiares.