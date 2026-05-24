Bono por Hijo: ¿Desde qué edad se solicita?

24 may. 2026 - 21:00 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio monetario que entrega el Estado por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado para aumentar el monto de la pensión mensual de las mujeres.

En el caso de hijos adoptados, el beneficio se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva.

¿Cuál es el monto del Bono por Hijo?

ChileAtiende explica que el bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo y/o hija, lo que equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales, que se calculan de dos formas:

Hijo nacido antes del 1 de julio de 2009 : ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil).

: ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil). Hijo nacido después del 1 de julio de 2009: ingreso mínimo vigente durante el mes de nacimiento.

¿Desde qué edad se puede solicitar?

Las mujeres que son madres pueden solicitar el Bono por Hijo a partir de los 65 años si cumplen alguna de las siguientes condiciones:

Estar afiliada a una AFP y haber obtenido una pensión a partir del 1 de julio de 2009 .

y haber obtenido una pensión . Ser titular de una Pensión Garantizada Universal (PGU).

No estar afiliada a un régimen previsional, recibes una PGU y una pensión de sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS.

Además de esto, se debe haber residido en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos) después de cumplir los 20 años, habiendo también residido en Chile al menos cuatro años de los cinco anteriores a la solicitud del beneficio.

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