Línea 7 del Metro: ¿Cuándo estará operativa?

24 may. 2026 - 22:00 hrs.

La Línea 7 del Metro de Santiago tendrá una extensión de 26 kilómetros, un total de 19 estaciones y pretende beneficiar a más de un millón y medio de personas, distribuidas en siete comunas de la capital.

Su trayecto unirá Renca con Vitacura en menos de 40 minutos, “lo que equivale a la mitad del tiempo de traslado que ese recorrido tarda actualmente a través del sistema de transporte en superficie”, se lee en la web oficial del Metro.

En este sentido, un viaje que anteriormente tardaba 72 minutos entre los dos lugares antes mencionados, ahora pasará a ser de solo 37 minutos.

Otra de las bondades de la próxima Línea 7 es la incorporación de tres comunas por primera vez a la red de Metro, las cuales son Renca, Cerro Navia y Vitacura.

¿Cuándo abrirá la Línea 7 del Metro de Santiago?

Se estima que la fecha de inicio de operaciones sea el año 2028, de acuerdo con lo publicado por la fuente oficial. En total, el recorrido va a pasar por Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura.

Contará con conexiones a las líneas 2, 3, 5, 1 y 6. Para el 2032 se sumará la Línea A, que conectará con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

A continuación, se nombran cuáles van a ser las 19 paradas de la Línea 7:

Av. Vicuña Mackenna - Av. Brasil

Av. Vicuña Mackenna - J.M. Infante

Salvador Gutiérrez - R. Petersen

Mapocho - Huelén

Mapocho - Neptuno

Mapocho - Radal

Mapocho - Walker Martínez

Mapocho - Matucana

Mapocho - Av. Ricardo Cumming

Puente Cal y Canto (conexión líneas 2 y 3)

Baquedano (conexión líneas 1 y 5)

Pedro de Valdivia (conexión línea 1)

Av- Vitacura - Isidora Goyenechea (conexión línea 6)

Av- Vitacura - Las Catalpas

Av. A. Vespucio - Alonso de Córdoba

Cerro Colorado - Rosario Norte

Av. Presidente Kennedy - Gerónimo de Alderete

Av. Presidente Kennedy - Av. Padre Hurtado

Av. Presidente Kennedy - Estoril.

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