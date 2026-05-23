Vacaciones de Invierno: ¿En qué semanas estarán libres los escolares?

23 may. 2026 - 15:00 hrs.

El próximo mes los estudiantes del país podrán disfrutar nuevamente de unos días de descanso gracias a sus vacaciones de invierno, las que en la mayoría de las regiones tienen una extensión de dos semanas.

Este receso escolar se adelantó nuevamente en la zona central, para evitar que los escolares estén en clases durante el mayor peak de enfermedades respiratorias del invierno.

Sin embargo, hay que considerar que las vacaciones no se aplican por igual en todas las regiones, ya que hay variaciones en su fecha de inicio y sus semanas de duración.

¿En qué semanas estarán libres los escolares?

De acuerdo al calendario escolar 2026 publicado por el Ministerio de Educación (Mineduc), desde Atacama hasta Los Ríos, las vacaciones de invierno serán entre el lunes 22 de junio y el viernes 3 de julio.

En las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, el receso invernal comenzará el lunes 13 de julio y se extenderá hasta el viernes 24 de julio.

En Antofagasta y Los Lagos también tendrán dos semanas de vacaciones que se extenderán entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio.

Por último, debido a "particularidades territoriales y climáticas", las regiones de Aysén y Magallanes tendrán tres semanas de descanso entre el lunes 29 de junio y el viernes 17 de julio.

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