Línea 9 del Metro de Santiago: Estas son las comunas por las que pasará

22 may. 2026 - 20:00 hrs.

La Línea 9 del Metro de Santiago, uno de los proyectos de expansión más importantes de la red de transporte capitalina, contempla una extensión de 27 kilómetros y la construcción de 19 estaciones.

Esta iniciativa busca mejorar la conectividad de sectores históricamente aislados, especialmente en la zona sur de la Región Metropolitana.

Entre los principales beneficiados se encuentran vecinos de La Legua, La Pintana y Bajos de Mena, quienes podrán acceder de manera más rápida y directa al centro y a otros puntos de la ciudad.

Uno de los aspectos más llamativos de este nuevo trayecto será la estación Cal y Canto, que se convertirá en la primera combinación cuádruple del sistema. En ese punto convergerán las líneas 2, 3, 7 y 9, facilitando la movilidad de miles de pasajeros diariamente.

Además, incluirá seis combinaciones con otras líneas del Metro, permitiendo una mayor integración con el resto de la red subterránea.

¿Cuáles comunas recorrerá la Línea 9?

Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto serán las comunas por donde circulará la futura Línea 9.

Según las proyecciones entregadas por Metro de Santiago, el recorrido completo entre Puente Cal y Canto y Plaza de Puente Alto podrá realizarse en cerca de 35 minutos. Esto significará una reducción del 28% en comparación con el tiempo de viaje actual, que bordea los 50 minutos.

La construcción y habilitación de la Línea 9 se desarrollará en tres etapas. El primer tramo comenzará a operar en 2030 y unirá Bio Bío con Plaza La Pintana a través de 14,3 kilómetros y 10 estaciones.

Posteriormente, en 2032, se pondrá en marcha el segundo tramo entre Bio Bío y Puente Cal y Canto. En 2033 se inaugurará la tercera etapa, que conectará Plaza La Pintana con Plaza de Puente Alto mediante cinco estaciones distribuidas en 9 kilómetros.

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