Grupo IFB anuncia inversión de US$50 millones para abrir nuevos strip centers en Chile

22 may. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado de los centros comerciales vecinales continúa sumando nuevos planes de expansión en distintas zonas del país.

Recientemente el Grupo IFB anunció una inversión de aproximadamente US$50 millones destinada al desarrollo de nuevos espacios comerciales entre 2025 y 2028.

La compañía detalló que el plan contempla la construcción de siete nuevos strip centers en comunas y ciudades como Buin, Pirque, Colina, Chicureo, Rancagua, La Serena y Santa Cruz, con el objetivo de ampliar su presencia en el país a través de su filial Más Center.

La apuesta por los centros comerciales vecinales

Basados en el modelo de comercio de cercanía, el grupo IBF sostuvo que el formato de strip centers ha ganado relevancia durante los últimos años debido a cambios en los hábitos de consumo y la búsqueda de servicios más cercanos a los barrios residenciales.

"Esto refuerza nuestra convicción de que el formato seguirá consolidándose como una pieza clave en la evolución del comercio urbano", señaló Carlos Mac-Lean, gerente de Administración y Finanzas de la compañía.

En esa línea, el ejecutivo afirmó que la estrategia apunta al concepto de "la ciudad de los 15 minutos", buscando que las personas puedan resolver necesidades cotidianas sin realizar grandes desplazamientos.

Además, explicó que los strip centers también han adquirido un rol relevante para la logística de las compras online, funcionando como puntos de retiro y distribución de productos.

Plan de expansión en distintas ciudades

Actualmente, el grupo mantiene más de 30 strip centers operativos en Chile, que contienen alrededor de 400 locales comerciales.

Desde la empresa señalaron que los nuevos centros comerciales de esta categoría estarán ubicados en sectores con crecimiento urbano y demanda por servicios de cercanía que estén "insertos directamente en los barrios", siendo cada vez más valorada la conveniencia.

"En un contexto en que otros activos inmobiliarios aún enfrentan desafíos, este formato se ha consolidado como un verdadero activo ‘refugio’, gracias a contratos en UF, flujos de ingresos estables, altos niveles de ocupación y una base de arrendatarios de primer nivel" indicó Mac-Lean.

Algunos de los giros que se pueden encontrar en strip centers corresponden a farmacias, veterinarias, centros de estética y supermercados express.

El ejecutivo agregó que el foco está puesto en desarrollar espacios con "ubicaciones estratégicas y contratos precolocados con operadores líderes del retail y servicios esenciales".

La firma explicó que estos recintos contemplan superficies comerciales de entre 500 y 1.934 metros cuadrados, además de supermercados y farmacias como principales arrendatarios que podrán llegar a los barrios.