Nuevos mall outlet en Chile: ¿Dónde estarán ubicados los próximos proyectos?

13 may. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

El crecimiento de los mall outlet en Chile sigue tomando fuerza, con varios proyectos confirmados para los próximos años. Según registros de la Cámara de Centros Comerciales, existen cinco nuevos desarrollos en carpeta para el período 2026-2028, además de la ampliación de un recinto ya existente.

Según consigna La Tercera, Vivo también anunció recientemente nuevos proyectos en Quilpué y Osorno, reforzando su presencia en regiones. Su presidente, Georges de Bourguignon, explicó la estrategia: Nos ha dado resultado. A nivel de mercado, nos vamos a especializar más en el desarrollo de outlets”.

¿Dónde estarán ubicados los nuevos outlets?

Los proyectos confirmados se distribuirán en distintas zonas del país, tanto en la Región Metropolitana como en regiones:

Buin : Parque Arauco desarrollará un outlet con una inversión cercana a US$26 millones, cuya apertura está prevista para la segunda mitad de 2027.

: Parque Arauco desarrollará un outlet con una inversión cercana a US$26 millones, cuya apertura está prevista para la segunda mitad de 2027. Maipú : Cencosud ingresará al formato con un proyecto en los terrenos de la ex Fisa, entre Camino a Melipilla y Ferrocarril, con una inversión de US$27 millones.

: Cencosud ingresará al formato con un proyecto en los terrenos de la ex Fisa, entre Camino a Melipilla y Ferrocarril, con una inversión de US$27 millones. La Calera : Patio proyecta un nuevo outlet en esta comuna de la Región de Valparaíso.

: Patio proyecta un nuevo outlet en esta comuna de la Región de Valparaíso. Quilpué y Osorno : Vivo anunció nuevos centros en ambas ciudades.

: Vivo anunció nuevos centros en ambas ciudades. Regiones (otros proyectos de Vivo): Se contemplan al menos tres desarrollos adicionales fuera de la capital.

El crecimiento en la venta de outlets

En paralelo, la industria también ha avanzado en reconversiones. Plaza, por ejemplo, transformó el Mallplaza Biobío en Mallplaza Premium Outlets Concepción en 2025, con una inversión de US$12 millones, buscando atraer nuevos segmentos y optimizar la rentabilidad del espacio.

Vivo, en tanto, ya opera un outlet en Chillán y en noviembre abrió Vivo Outlet Parque Los Toros en Puente Alto, consolidando este formato dentro de su estrategia.

Según datos de la Cámara de Centros Comerciales, basados en cifras de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y recogidos por el citado medio, las ventas de outlets crecieron 6% real anual en 2025, con un alza de 4,4% en la Región Metropolitana y 6,4% en regiones. No obstante, los malls tradicionales registraron un crecimiento mayor, con un 8,1% en el mismo período.

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