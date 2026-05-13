Casa de Moneda lanza colección de medallas de "Héroes Patrios": Este es el precio y cómo puedes adquirirlas

13 may. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

Casa de Moneda de Chile presentó su nueva colección de medallas conmemorativas llamada “Héroes Patrios”, una serie inspirada en algunas de las figuras más emblemáticas de la historia nacional.

La serie incluye seis medallas conmemorativas en bronce inspiradas en personajes históricos como Bernardo O’Higgins, Arturo Prat y Lautaro, esto con el fin de acercar a la ciudadanía al legado de personajes históricos que marcaron distintos procesos del país, desde la resistencia indígena hasta la independencia de Chile.

¿Qué personajes incluye la colección?

La colección reúne seis medallas protagonizadas por:

Bernardo O'Higgins

Arturo Prat

Lautaro

Caupolicán

José Miguel Carrera

Manuel Rodríguez

Desde Casa de Moneda explicaron que la iniciativa busca rescatar y relevar el aporte de estos personajes en la construcción de la identidad nacional.

Medallas de bronce y edición coleccionable

Cada pieza fue diseñada como una medalla conmemorativa de 28 milímetros, elaborada en bronce y presentada en una caja acrílica.

Según detalló la institución, las piezas combinan elementos simbólicos asociados a cada personaje junto al trabajo técnico característico de Casa de Moneda.

La gerenta comercial de la institución, Ángela Movillo, aseguró que el objetivo es acercar la historia a las personas de una manera más tangible: “Esta colección busca poner en valor a quienes forman parte de nuestra identidad como país”, señaló.

Precio y dónde comprar la colección

La colección “Héroes Patrios” tiene un valor de $6.990 por unidad y se encuentra disponible a través de los canales oficiales de venta de Casa de Moneda desde fines de abril.

Desde la institución destacaron que la propuesta fue concebida como un objeto de colección accesible, orientado tanto a personas interesadas en la historia chilena como a quienes buscan artículos conmemorativos.