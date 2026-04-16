Coleccionista muestra rara moneda del "Rey de la Araucanía y la Patagonia": Conoce cómo es y cuál es su valor

16 abr. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

En el ámbito del coleccionismo en Chile, ciertos objetos cotidianos pueden transformarse en piezas de alto valor debido a características específicas que las distinguen del resto de la masa monetaria.

Hace una semana, Ignacio Villalón, conocido coleccionista y creador de la cuenta de Instagram @error_coins_chile, dedicada a la compra, venta y creación de contenido numismático, mostró una de las monedas más raras que tiene: La del reino de la Araucanía y la Patagonia.

Según su relato, en el año 1860 un abogado de origen francés se autoproclamó "Rey de la Araucanía y la Patagonia", convenciendo a algunos loncos mapuches para que fuesen parte de su reino. Además de intentar hacer un estado y crear su propia, bandera y leyes, el autoproclamado Rey mandó a hacer su propia moneda.

El coleccionista explicó en un video difundido en Instagram, que la moneda tenía una denominación de dos centavos y tal como se aprecia en las imágenes, fue acuñada en el año 1874. El francés fue detenido y posteriormente expulsado del país, por ser considerado un impostor.

¿Cuánto vale la moneda del "Rey de la Araucanía"?

Fueron varias las monedas que el "Rey de la Araucanía y la Patagonia" creó. Pero la que tiene en su poder el conocido coleccionista y experto en numismática, tiene un valor que supera los $600 mil pesos.

Monedas creadas por el "Rey de la Araucanía y la Patagonia"

La primera moneda fue la de dos centavos, que es la que posee Ignacio Villalón y estaba catalogada como moneda obsidional por J. T. Medina. Existen monedas acuñadas en cospel doble grosor (Error de acuñación donde disco metálico en blanco es notablemente más grueso que el estándar) de 20 gramos.

Tiene las siguientes características:

Peso: 9.8 gramos.

Composición: Cobre o bronce

Diámetro: 30.9 milímetros

Moneda de 2 centavos del "Rey de la Araucanía y la Patagonia"

Luego está la moneda de 1 peso, cuya información de peso no está registrada, pero se sabe que estaba compuesta por plata. Tenía un diámetro de 37 milímetros y también existen algunas con error de acuñación y pesaban 43,4 gramos.

Moneda de 1 peso del "Rey de la Araucanía y la Patagonia"

Ambas monedas aparecen en el Catálogo Numismático Nacional.

La sección de comentarios de la publicación se convirtió en un intercambio de opiniones y datos curioso, como por ejemplo, la existencia de un descendiente del autoproclamado Rey de la Araucanía y la Patagonia.

Un seguidor de error_coins_chile manifestó su interés en la historia de este personaje diciendo "Qué buena historia ¿Habrá descendientes?", y otro no solo despejó sus dudas, sino que compartió el perfil del supuesto familia del "Rey".

Este hombre, identificado como Laurent Lafayne, asegura ser el príncipe heredero "del Estado fundado en 1860 por Orélie-Antoine de Tounens". En su biografía de Instagram adjunta el enlace de lo que denomina como el "sitio web oficial del reino de la Araucanía y la Patagonia".

Archivo web

Aunque Lafayne, afirme ser el príncipe del supuesto reino, la realidad es que la historia, aunque real, se trata del intento fallido de un aventurero francés que quiso establecer un reino en territorio Mapuche y Tehuelche, pero este nunca fue reconocido.

¿Cómo participar en una subasta de monedas?

Para los entusiastas de los objetos con historias ligados al mundo numismático y los que estén iniciando en la colección, compra y venta de monedas raras, las subastas suelen ser una vía de intercambio de colecciones privadas o que estuvieron ocultas por años.

Actualmente, es posible participar en subasta de este tipo de objetos desde cualquier parte del mundo y en la comodidad de tu casa. La aplicación "Al Sur del mundo subasta", es una plataforma en la que se venden billetes y monedas especiales, de Chile y cualquier otro país.

Allí se pueden encontrar monedas de la época antes de Cristo, de plata, de oro y otras con años de historia y particularidades. Las inscripciones para participar en las próximas subastas estarán abiertas en la plataforma hasta el 19 de abril.

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