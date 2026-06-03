Cámara aprueba alza del sueldo mínimo y proyecto pasa al Senado: ¿Cuál sería el nuevo monto?

03 jun. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Sala de la Cámara aprobó este miércoles el proyecto que reajusta el monto del Ingreso Mínimo Mensual (IMM), además de la asignación familiar, maternal y el subsidio familiar.

Previamente, la iniciativa había sido respaldada por la Comisión de Hacienda de la Cámara, paso que permitió su posterior aprobación en la Sala.

¿Cuál será el nuevo monto del sueldo mínimo?

La propuesta contempla un reajuste del ingreso mínimo mensual que alcanzará los $553.553 para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años. El incremento tendrá carácter retroactivo y regirá desde el 1 de mayo de 2026.

Sin embargo, el proyecto impulsado por el Gobierno con discusión inmediata aún debe continuar su tramitación legislativa en el Senado, donde será revisado en las próximas etapas del proceso.

De ser aprobado por la Cámara Alta, el reajuste beneficiará a miles de trabajadores y trabajadoras del país, al establecer un aumento retroactivo desde el 1 de mayo de este año.

Cambios en la asignación familiar y subsidio familiar

Según informó la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto también considera nuevos montos para las asignaciones familiares y maternales del Sistema Único de Prestaciones Familiares (SUF).

Las cifras propuestas son las siguientes:

$22.601 por carga para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los $649.039.

para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los $649.039. $13.870 por carga para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $649.039 y no exceda los $947.990.

para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $649.039 y no exceda los $947.990. $4.382 por carga para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $947.990 y no exceda los $1.478.539.

En tanto, el subsidio familiar quedará fijado en $22.601 durante 2026.

El texto también establece que, a más tardar en junio de 2027, el Presidente de la República deberá ingresar al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley para proponer un reajuste del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

La iniciativa deberá considerar que los nuevos montos comiencen a regir a partir del 1 de julio de 2027.