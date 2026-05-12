Gobierno mejora propuesta para subir el sueldo mínimo: Revisa a cuánto aumentaría

12 may. 2026 - 19:38 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras continúa la discusión por el proyecto de reajuste del sueldo mínimo en el Congreso, el Gobierno presentó una nueva propuesta económica que mejora el monto inicialmente ofrecido.

A pesar de que la iniciativa ya fue aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, la reciente indicación del Gobierno plantea un cambio en la discusión de la ley.

¿Cuál es el nuevo monto propuesto por el Gobierno?

Originalmente, el Gobierno propuso un alza del sueldo mínimo desde los actuales $539.000 a $546.546, lo que significaba un aumento de $7.546.

Sin embargo, según publicó BiobíoChile, la nueva fórmula impulsada por el Ejecutivo considera elevar el sueldo mínimo en $14.553, es decir, hasta los $553.553.

A pesar de que la cifra aumenta un 2,7%, está lejos de lo solicitado por la Central Unitaria de Trabajadores, que pidió un reajuste del 18,3%, dejando al sueldo mínimo en los $637.700.

¿Desde cuándo regiría el nuevo sueldo mínimo?

De acuerdo a la propuesta presentada por el Ejecutivo, el nuevo reajuste comenzaría a regir de manera retroactiva desde el 1 de mayo de 2026.

Además, el proyecto también contempla un nuevo incremento automático a partir de enero de 2027, el que dependerá de la variación acumulada del IPC durante este año.

Proyecto también considera otros beneficios

Junto con el reajuste al sueldo mínimo, la iniciativa incluye aumentos en otros beneficios estatales, como la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar (SUF).

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