CUT y Gobierno no logran acuerdo por salario mínimo: Qué propone cada parte y por qué no hubo consenso

28 abr. 2026 - 19:07 hrs.

¿Qué pasó?

La quinta mesa de negociación entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Ministerio de Hacienda terminó sin consenso respecto al reajuste del salario mínimo, marcando un nuevo punto de tensión entre ambas partes. Tras el cierre de la instancia, el Ejecutivo anunció que enviará su propio proyecto al Congreso para continuar con la tramitación.

El desacuerdo se centra en la diferencia entre el monto solicitado por los trabajadores y la propuesta presentada por el Gobierno, lo que impidió alcanzar un entendimiento en esta etapa.

Dos propuestas sobre la mesa

Desde la CUT plantearon fijar el salario mínimo en $637.000, argumentando que ese nivel permitiría superar la línea de la pobreza y recuperar el poder adquisitivo afectado por el alza del costo de la vida.

En contraste, la propuesta del Gobierno se basa en el ajuste según la variación del IPC, lo que implicaría un incremento real cercano a los $23.000.

Rechazo desde la CUT

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, manifestó su postura frente a la propuesta del Ejecutivo: “Manifestamos nuestro rechazo a la propuesta que nos manifestó el ministro Quiroz y el ministro Arrau, porque la consideramos insuficiente. No cumple ninguna de las expectativas que consideramos necesarias”.

El dirigente agregó que las diferencias entre ambas partes responden a enfoques distintos sobre el salario mínimo y su rol en la economía.

Diferencias de enfoque

Desde la multisindical sostienen que existe una brecha importante en la forma de abordar el tema. Según plantean, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores superaría el 20% a fines de este mes, lo que refuerza su propuesta de un aumento mayor.

Además, recalcan que el salario mínimo influye directamente en otros ingresos, como horas extras y bonificaciones, lo que amplifica el impacto de cualquier reajuste.

Críticas a la mirada del Ejecutivo

La CUT también cuestiona la visión del Gobierno respecto a las políticas laborales. Desde la organización señalan que medidas como la Ley de 40 horas o la Ley Karin son vistas como costos que afectan el empleo, mientras que para los trabajadores representan beneficios necesarios.

Estas diferencias han profundizado el distanciamiento en la negociación y dificultado un acuerdo en esta etapa.

Debate se traslada al Congreso

Con el cierre de las conversaciones directas, la CUT anunció que buscará incidir en la discusión legislativa. El objetivo es abrir un espacio de diálogo con parlamentarios de distintos sectores para impulsar un reajuste que supere la propuesta del Ejecutivo.

En ese contexto, José Manuel Díaz señaló: “Iremos al Parlamento a poner nuestras posiciones (...) y hacerles entender que hoy día las cosas son más caras en el mes de abril que en el mes de enero”.

De esta forma, el debate por el salario mínimo continuará en el Congreso, donde se definirán los próximos pasos para su eventual reajuste.

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