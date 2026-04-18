Reajuste del sueldo mínimo: ¿Cuándo será presentada la propuesta por parte de la CUT?

18 abr. 2026 - 10:58 hrs.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reunió este viernes con los ministros de Hacienda y Trabajo, Jorge Quiroz y Tomás Rau, para dar inicio formal a las conversaciones en torno a un posible reajuste al sueldo mínimo, que actualmente se encuentra fijado en 539 mil pesos. El encuentro marcó el comienzo de una agenda de negociación que se extenderá durante las próximas semanas y que, según las partes, podría ampliarse más allá de las fechas inicialmente establecidas.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, señaló que en la reunión se expusieron las aspiraciones generales de la central sindical y que ambas partes acordaron una hoja de ruta para continuar el diálogo. Díaz destacó que los ministros se mostraron disponibles para discutir todos los temas planteados, lo que consideró una señal positiva de recuperación del diálogo social entre los trabajadores y el Ejecutivo.

¿Cuándo se presentará la propuesta?

La agenda acordada contempla que el próximo jueves 23 de abril será la CUT quien realice su presentación formal ante el Gobierno, con las propuestas concretas y los datos que respaldan sus demandas. Esta instancia será clave, ya que es en esa fecha cuando la central sindical tiene previsto revelar los montos específicos del reajuste que solicitará.

Al día siguiente, el viernes 24 de abril, será el turno del Gobierno de presentar su propia propuesta, y posteriormente ambas partes se reunirán el lunes 27 de abril para una sesión final de negociación. No obstante, Díaz advirtió que, según cómo avancen las conversaciones, es probable que las negociaciones se extiendan a jornadas adicionales.

Uno de los ejes centrales del planteamiento de la CUT es el impacto que ha tenido el alza del combustible en la capacidad de compra de los trabajadores. Díaz subrayó que el llamado "bencinazo" afecta directamente la calidad de vida y el poder adquisitivo, y que recuperar ese poder de compra perdido será el pilar fundamental de la negociación.

En cuanto a los montos, el presidente de la CUT prefirió no revelarlos antes del 23 de abril, pero adelantó que incluirán el reajuste del IPC más las alzas derivadas del combustible. Además, indicó que la propuesta no se limita a un simple ajuste del salario mínimo, sino que se enmarca en una política salarial más amplia, como ocurrió en gobiernos anteriores con medidas como el subsidio a la parafina.

La aspiración de fondo de la CUT es que ningún trabajador con contrato y jornada completa quede bajo la línea de la pobreza, y que el salario mínimo sea suficiente para cubrir alimentación, vivienda, transporte y calidad de vida para un grupo familiar de cuatro personas.

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