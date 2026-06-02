Kino sortea este miércoles histórico premio: Así puedes participar por los $10.500 millones

02 jun. 2026 - 15:16 hrs.

Probablemente piensas que nunca te tocará a ti, que es solo un sueño. Pero este miércoles, alguien podría podría convertirse en uno de los ganadores de los $10.500 millones que Kino sorteará, monto que se repartirá entre sus distintas categorías y juegos complementarios.

El tradicional juego de azar tendrá un nuevo sorteo que busca coronar a algún o alguna afortunada en uno de los pozos más altos en su historia.

¿Cómo jugar por los $10.500 millones?

Para participar, las personas deben adquirir un cartón de Kino, cuyo valor es de $3.500.

Las apuestas pueden hacerse a través del sitio web oficial de Kino, en agencias autorizadas de Lotería a lo largo de todo el país y en los supermercados habilitados para la venta del juego.

Con una sola apuesta, los participantes acceden tanto al premio principal como a los distintos sorteos complementarios, que incluyen:

ReKino

RequeteKino

Chao Jefe $2 millones

Chao Jefe $3 millones

Súper Combo Marraqueta

¿Hasta qué hora se puede jugar?

Lotería de Concepción aclaró que las apuestas estarán disponibles hasta las 22:20 horas de este miércoles 3 de junio.

Sobre el histórico acumulado, el gerente comercial de Lotería de Concepción, Claudio Ossandón, destacó que "estamos viviendo uno de los periodos de acumulaciones más importantes de los últimos años. Cuando el premio Kino alcanza cifras como esta, el interés aumenta porque las posibilidades que se abren para los ganadores son realmente extraordinarias".

El sorteo de Kino se realizará durante la noche de este miércoles y también podrá seguirse en vivo a través de streaming en las plataformas oficiales de Lotería de Concepción.

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