Crisis demográfica: Investigación revela impactante cifra de cuánto podría caer la población mundial en las próximas décadas

02 jun. 2026 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

El estudio, publicado recientemente en la revista científica Chaos, Solitons & Fractals, desarrolló un modelo matemático capaz de reconstruir la evolución demográfica de la humanidad durante los últimos 12.000 años y proyectar diversos escenarios futuros, incluyendo uno en el que miles de millones de personas desaparezcan.

Aunque los investigadores insisten en que no están anunciando una catástrofe inevitable, los resultados muestran la vulnerabilidad de las poblaciones humanas frente a fenómenos como el cambio climático, las pandemias, los conflictos internacionales o la escasez de recursos.

El escenario más extremo: hasta 2 mil millones de habitantes menos

Entre las simulaciones realizadas, una de las más llamativas analiza qué ocurriría si la capacidad de carga de la Tierra, es decir, la cantidad máxima de personas que el planeta puede sostener de manera estable disminuyera drásticamente.

Este escenario podría producirse, según los investigadores, por una combinación de factores como el cambio climático, pandemias de gran escala, conflictos globales o una severa escasez de recursos esenciales.

Si eso ocurriera y la capacidad de carga del planeta se redujera hasta unos 2.000 millones de habitantes, el modelo estima que la población mundial podría caer desde los actuales 8.000 millones hasta aproximadamente entre 4.000 y 5.000 millones de personas hacia el año 2064.

En otras palabras, la humanidad podría perder cerca de un tercio de su población en apenas cuatro décadas.

Los autores aclaran: no es una predicción

Pese a lo impactante de las cifras, los investigadores enfatizan que se trata de una simulación teórica y no de una predicción sobre lo que necesariamente ocurrirá.

Según explicaron, el objetivo del estudio es ofrecer herramientas que permitan comprender mejor cómo responden las poblaciones humanas frente a perturbaciones extremas y cambios en las condiciones globales.

"La trayectoria actual sigue siendo relativamente estable y no implica un colapso inminente", explicó el investigador Mattia Zaccone en declaraciones difundidas junto a la publicación.

Un mundo dividido entre el envejecimiento y el crecimiento acelerado

El estudio aparece en un contexto marcado por profundas diferencias demográficas entre regiones.

Mientras países como China, Japón, Italia y España enfrentan una disminución sostenida de la natalidad y un rápido envejecimiento de su población, otras zonas del planeta continúan creciendo a gran velocidad.

Uno de los casos más destacados es el de África subsahariana, donde las proyecciones de la ONU apuntan a un aumento poblacional cercano al 80% hacia mediados de siglo.

Estos contrastes reflejan que el futuro demográfico de la humanidad estará marcado no solo por el tamaño de la población mundial, sino también por la distribución desigual de ese crecimiento entre distintas regiones del planeta.

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