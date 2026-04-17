Los nuevos teléfonos de Samsung están por llegar: posible fecha de lanzamiento del Galaxy Z Fold 8 y el Z Fold Wide

17 abr. 2026 - 16:15 hrs.

Samsung planea renovar por completo su catálogo tecnológico para dominar nuevamente el mercado de dispositivos plegables, con la presentación oficial de sus nuevos modelos durante el próximo evento masivo Samsung Unpacked en Londres.

Los expertos tecnológicos esperan con ansias la llegada de esta nueva generación que promete cambiar la productividad móvil actual. Estos potentes equipos incorporarán pantallas más amplias y diversas funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Foto: Samsung

¿Cuándo saldrá el Samsung Galaxy Z Fold 8 y el Z Fold Wide?

El esperado evento tecnológico tendrá lugar el miércoles 22 de julio de 2026 en la capital del Reino Unido. Durante esta importante jornada, la corporación podría mostrar estos plegables junto al compacto Z Flip 8 y los relojes inteligentes Galaxy Watch 9 para renovar todo su ecosistema digital, indicó Geeky Gadgets.

Foto: Phone Arena

Esta ambiciosa presentación también marcaría la entrada de la compañía surcoreana al competitivo mercado de la realidad aumentada, donde se busca establecer presencia con unas innovadoras gafas inteligentes que facilitan la interacción fluida con diferentes contenidos virtuales inmersivos.

¿Cuáles son las características del Galaxy Z Fold 8 Wide?

El teléfono destaca principalmente por incorporar una asombrosa pantalla interior con una singular relación de aspecto de 4x3, un diseño mucho más corto pero significativamente más ancho que la versión estándar. Esta función permite a los usuarios ejecutar diversas tareas al mismo tiempo con gran comodidad visual.

Foto: Samsung

Una de las funciones más aclamadas consiste en la compatibilidad absoluta con el lápiz óptico S Pen para facilitar la toma rápida de apuntes. Al poseer un cuerpo ligeramente más grueso, este modelo premium integraría un compartimento para guardar el accesorio y competir directamente contra los futuros plegables de la marca Apple.

Sin embargo, los ingenieros suprimieron el valioso lente teleobjetivo que sí incluye el modelo base para equilibrar toda la compleja estructura interna. Adicionalmente, la batería rondará los 4.900 miliamperios, una capacidad energética ligeramente inferior a la que proyectan los principales rivales de la industria móvil.

Para adquirir este dispositivo, los consumidores tendrían que pagar unos 2.000 dólares por la versión base. Paralelamente, los entusiastas con presupuestos menores podrán optar por el Z Flip 8, un terminal que lucirá dimensiones mucho más delgadas al plegarse para asegurar una excelente portabilidad diaria.

Foto: Android Central

Mirando hacia el futuro a mediano plazo, los analistas anticipan que la próxima serie Galaxy S27 reintroducirá una característica icónica de los antiguos Note. Esta brillante estrategia corporativa busca apelar a la nostalgia de los clientes más leales mientras la compañía continúa consolidando su dominio internacional.

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