SEC aplicará inteligencia artificial para detectar productos eléctricos sin certificación: "Nos permite fiscalizar mejor"

16 abr. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio a conocer que comenzó a implementar herramientas de inteligencia artificial (IA) con el objetivo de fortalecer la fiscalización del sector energético. La iniciativa permitirá detectar de manera temprana productos eléctricos y de combustibles que ingresen al país sin la certificación correspondiente.

A estas medidas se suman soluciones ya aplicadas en el ámbito eléctrico, como plataformas de análisis de reclamos por facturación, que permiten acceder a información en tiempo casi real, y sistemas automatizados de lectura de boletas.

¿Cómo funciona la IA en sus servicios?

De acuerdo a lo informado, esta tecnología analiza grandes volúmenes de datos de importaciones, generando alertas y priorizando la fiscalización según criterios de riesgo e impacto. Gracias a ello, se han incrementado los niveles de certificación desde un 88% a un 95% y se han reducido los tiempos de detección, pasando de procesos que podían tardar meses a esquemas de monitoreo continuo.

Asimismo, la SEC desarrolló un asistente virtual basado en IA generativa para orientar a la ciudadanía en el proceso de postulación al subsidio eléctrico.

Según destacan, esta herramienta ha permitido absorber más del 60% de las consultas durante los periodos de postulación, entregando respuestas oportunas, claras y en lenguaje natural, además de contar con capacidad de actualización de información en minutos, evitando la sobrecarga de los canales tradicionales.

La superintendenta Marta Cabeza destacó que "la incorporación de inteligencia artificial en la SEC no solo responde a un desafío tecnológico, sino a un compromiso con la ciudadanía".

"Estas herramientas nos permiten fiscalizar mejor, anticiparnos a riesgos y entregar respuestas más rápidas y oportunas, siempre con el objetivo de resguardar que las personas cuenten con servicios energéticos seguros y de calidad”, cerró.