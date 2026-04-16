Eliminación autónoma probada: Estados Unidos mejora su capacidad antidrones con ejercicio de fuego real

16 abr. 2026 - 11:05 hrs.

El Ejército de Estados Unidos acaba de ejecutar unas impresionantes maniobras militares de fuego real en Fort Hood (Texas), donde las tropas probaron un innovador escudo defensivo completamente autónomo.

Esta intensa operación militar buscaba blindar las vitales formaciones terrestres contra los letales enjambres de drones enemigos, con el objetivo de reducir el tiempo de reacción en combate mediante tecnologías inteligentes que disparan mucho antes que un humano.

¿En qué consisten los ejercicios de fuego real antidrones de Estados Unidos?

La Primera División de Caballería ejecutó este asombroso simulacro táctico que el Pentágono bautizó como Golden Shield. Durante tres arduos días consecutivos, los soldados expertos integraron modernos sensores de rastreo y potentes armas para abatir diversas amenazas aéreas simultáneamente, indica Interesting Engineering.

El inmenso complejo militar de Fort Hood sirvió como el escenario principal para demostrar toda esta asombrosa red defensiva automatizada. El sistema informático conecta directamente los radares periféricos con el armamento pesado para destruir rápidamente todos los pequeños aparatos voladores no tripulados.

Durante estas maniobras reales de combate, los experimentados militares lograron un verdadero hito tecnológico. Un radar periférico detectó rápidamente una aeronave hostil y transmitió esos datos a una plataforma de armas, la cual detonó el peligroso blanco sin requerir intervención humana.

Para materializar esta veloz e implacable cadena de aniquilación robótica, los ingenieros del Pentágono emplearon innovadores enjambres de micromisiles. Las tropas lanzan estos compactos proyectiles explosivos desde modernas cápsulas terrestres capaces de abatir múltiples drones enemigos a 1.000 metros de distancia aproximadamente.

La exitosa automatización integral de todo este complejo proceso balístico reduce significativamente la inmensa y pesada carga mental sobre los combatientes. Al delegar el rastreo visual en los algoritmos informáticos, los soldados pueden concentrarse plenamente en mantener el avance ofensivo del batallón.

Los altos estrategas militares del Pentágono planean incorporar esta tecnología dentro del entrenamiento regular de sus brigadas blindadas. La asombrosa modernización armamentística garantiza una supervivencia superior frente a las nuevas y económicas amenazas que saturan los cielos actuales.

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