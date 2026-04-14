Ala Aérea Embarcada 8: la poderosa fuerza aérea a bordo del portaaviones USS Gerald R. Ford que se acerca de nuevo a Irán

14 abr. 2026 - 20:15 hrs.

El avanzado portaaviones USS Gerald R. Ford de la Marina de Estados Unidos moviliza una de las flotas aéreas más temibles del mundo, cuya fuerza y efectividad representan un elemento clave en el conflicto con Irán.

Bautizada como el Ala Aérea Embarcada 8, este complejo grupo de combate convierte a la embarcación en una base soberana en constante movimiento. Su imponente arsenal garantiza una rápida respuesta táctica para las operaciones en el Medio Oriente.

¿Qué lleva a bordo el portaaviones USS Gerald R. Ford?

La imponente dotación de este inmenso navío incluye a los modernos cazas F/A-18E/F Super Hornets, los cuales fueron diseñados para misiones de ataque y superioridad aérea. También transporta jets EA-18G Growlers encargados de ejecutar ofensivas electrónicas y bloquear a las defensas aéreas enemigas, según Aerospace Global News.

Para coordinar todo este poder destructivo, el gigantesco buque despliega aviones E-2D Hawkeye que proporcionan capacidades de alerta temprana y gestión de batallas. A su vez, cuenta con versátiles helicópteros MH-60 especializados en guerra antisubmarina, complejas maniobras logísticas, búsqueda y rescate.

Todo este conjunto bélico opera con una eficiencia sin precedentes gracias al Sistema Electromagnético de Lanzamiento de Aeronaves (EMALS, por sus siglas en inglés). Esta innovadora tecnología incorporada reduce el personal requerido e incrementa significativamente la velocidad y tasa de salidas de aviones durante el combate.

A diferencia de los tradicionales escuadrones estacionados en tierra firme, esta plataforma militar estadounidense no depende de engorrosos permisos extranjeros o derechos de sobrevuelo de otro país, otorgando una asombrosa flexibilidad operativa para responder a cualquier contingencia real.

Tras superar exitosamente un accidente interno y culminar sus reparaciones en el puerto de Split (Croacia), el formidable navío de guerra vuelve a estar listo para la acción. Su inminente retorno constituye una capacidad táctica indispensable frente a las constantes amenazas impulsadas por Irán.

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